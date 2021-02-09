Кремль: Будут рассмотрены все предложенные кабмином варианты индексации пенсий

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Все предложенные правительством РФ варианты индексации пенсий работающим пенсионерам будут рассмотрены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля.

Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, кабмин в срок представил несколько вариантов развития ситуации с индексацией пенсий.

— Наше экспертное подразделение администрации будет рассматривать предложенные варианты, затем уже опять совместно с правительством будет приниматься решение, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, Песков уточнил, что поручение по формулированию вариантов уже было выполнено, осталось определиться с тем, как лучше поступить, передает РИА Новости.

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