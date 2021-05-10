Рецепт для малоимущих: экономист назвал три способа увеличить доходы

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Существует несколько способов увеличить заработок, не прибегая к строгой экономии. Где и как раздобыть лишние деньги, «Вечерней Москве» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

Пассивный доход

Один из действующих способов поднять доходы — инвестирование, сказал экономист. Он подчеркнул, что этот метод может подойти не всем: низкооплачиваемым слоям населения вложения в ценные бумаги принесут не очень много.

— Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения. Инвестирование — для людей с доходами выше средних. Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить, — отметил собеседник «ВМ».

По его словам, чтобы инвестиции давали надежный доход, вкладываться нужно в консервативные финансовые инструменты. К таковым относятся недвижимость, ОФЗ, а также корпоративные облигации крупных эмитентов, пояснил эксперт.

— Можно получить еще более высокие доходы, но это сопряжено с очень большими рисками. С этим справятся только профессионалы. И то подготовка не всегда позволяет контролировать ситуацию, — добавил Колганов.

Фото: АГН Москва

Создание бизнеса

Открыть свое дело, даже если потребуется для этого взять кредит, — это не очень плохая идея, считает собеседник издания. По его словам, примерно две трети россиян вынужденно так и поступают, поскольку не видят других возможностей заработать.

— Для части людей это может быть решение вопроса увеличения доходов, но опять же — большие риски и нет особых гарантий. Такова реальность рыночной экономики, — подчеркнул экономист.

Он уточнил, что определенные гарантии может дать государство, которое выделяет субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако получить такую помощь бывает очень непросто, заметил Колганов.

— Во-первых, нужно заниматься именно таким бизнесом, который власти поддерживают. Во-вторых, нужно очень хорошо знать правила оказания этой поддержки, — отметил он. — Недавно Счетная палата России провела исследование и выяснила, что наша Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства сумела выделить средств на поддержку примерно одного процента всех бизнесов. Поэтому шансы получить помощь такие себе.

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Подработка

Не стоит отметать индивидуальные усилия человека, полагает эксперт. В действительности можно переучиться или найти более востребованную профессию, но проблема в том, что «это дается далеко не всем», признает Колганов.

— Поэтому у нас многие занимаются подработкой, хотя больших доходов она не приносит, при этом требуя значительного количества времени. По сути, вы можете работать по 14 часов в сутки и получать немного больше. Да, до какой-то степени это выход, но не самый лучший, — заключил он.

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