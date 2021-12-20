В порядке очереди: как получить права на наследство

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Получение наследства — дело хлопотное. Давайте разберемся, как получить права на банковские вклады и счета наследодателя, акции и облигации, пенсионные накопления и можно ли унаследовать долги умершего человека.

На сегодняшний день существуют два способа получения наследства.

По закону — в том случае, когда умерший не оставил после себя документа с волеизъявлением, то есть завещания. В этой ситуации имущество и финансовые активы распределяются в порядке очереди по степени родства. Первая очередь — родители и дети, супруг или супруга. При этом супруг или супруга обычно имеют право на половину финансовых активов, поскольку они считаются совместно нажитым имуществом. Это касается в том числе денег на банковском счете и ценных бумаг. Совместно нажитым считается имущество, если:

финансовые активы (деньги или ценные бумаги) приобретены в период супружеской жизни;

не было дополнительно составлено брачного договора, который аннулировал бы право совместной собственности на эти счета, вклады и бумаги;

деньги или ценные бумаги наследодатель приобрел сам, а не получил по наследству или в дар. Допустим, если кто-то из родственников подарил ему на день рождения акции нефтяной компании, то это считается личным, а не совместно нажитым имуществом.

Оставшаяся половина активов делится между всеми наследниками в порядке очереди. Вторая очередь — сестры и братья, бабушки и дедушки. Всего семь очередей. Даже если вы не являетесь ближайшим родственником умершего и не обладаете первоочередным правом на наследство, по закону вы можете претендовать на него.

И второй способ получения наследства — по завещанию, когда наследодатель заранее позаботился о распределении своих финансовых и имущественных активов. Завещать нажитое имущество можно любым лицам: родственникам, друзьям, знакомым, иностранцам, юридическим лицам или государству.

Даже если завещание есть, часть наследства могут получить те, кто в нем не значится, но имеет право на обязательную долю, например, несовершеннолетние дети или нетрудоспособные супруг и родители. Только после вычета доли обязательных наследников оставшееся имущество распределяется согласно завещанию.

Завещательное распоряжение, оформленное в банке, равнозначно по юридической силе завещанию, оформленному у нотариуса. В распоряжении прописывается, кто получит доступ к вкладам и счетам в определенном банке в случае смерти владельца. При этом деньги в банке наряду с завещательным распоряжением могут завещаться и обычным способом.

В случае если на руках родственников после смерти наследодателя окажутся оба документа и между ними обнаружатся противоречия, законную силу будет иметь тот, что был оформлен последним.

Как узнать, что включает наследство? Когда человек составляет завещание, то в редких случаях не сообщает об этом наследникам.

Иногда у них даже есть на руках его копия. Но бывают ситуации, когда человека не стало и никаких официальных документов после его смерти не обнаружили. Тогда, чтобы выяснить, какими активами владел усопший, необходимо обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. Сделать это нужно не позднее шести месяцев с даты смерти наследодателя.

Информация о счетах и вкладах человека конфиденциальна. Поэтому справки о счетах и вкладах покойного может запросить только официальное лицо — нотариус, который ведет наследственное дело, или человек, указанный в завещательном распоряжении.

Фото: Пресс-служба Госдумы

В средствах массовой информации сплошь и рядом попадаются объявления подозрительных организаций, обещающих выполнить эту задачу быстрее и подчас дешевле официального нотариуса. Доверять им не стоит, так как с большой долей вероятности за ними стоят мошенники.

Лучше обратиться в нотариальную контору, которая закреплена за адресом умершего. Выяснить ее адрес можно в нотариальной палате города, области, края или округа. На сайте Федеральной нотариальной палаты находится список региональных палат с необходимыми контактами.

Чтобы открыть наследственное дело, понадобятся паспорт претендента на наследство, свидетельство о смерти наследодателя (при отсутствии такового нотариус самостоятельно запросит его в ЗАГСе), в некоторых случаях могут понадобиться документы, подтверждающие родство с наследодателем или право на получение его имущества.

Заявки на наследство принимаются нотариусом в течение полугода после смерти наследодателя. После того как нотариус соберет заявки от всех претендентов на наследство, он определит, кто и в каких долях имеет право на имущество, и выдаст свидетельства о праве на наследство для каждого. На основании этих юридических документов можно будет получить имущество. В случае разногласий между участниками наследственного дела оно может быть рассмотрено в суде.

Само наследуемое имущество не подлежит налогообложению, но оплатить государственную пошлину за оформление наследства придется.

Розыском активов занимается нотариус, но можно помочь ему в этом нелегком деле и попытаться собрать максимальное количество финансовых документов, которые удастся обнаружить: договоры с банком, негосударственным пенсионным фондом или страховой компанией, а также с финансовыми организациями, которые работают на рынке ценных бумаг. Даже простая выписка или отчеты по счетам значительно ускорят процесс.

Будет не лишним попросить нотариуса направить запрос в страховые компании с целью выяснить, нет ли действующих страховых полисов на имя вашего близкого, а также в депозитарии и регистраторы — на случай, если наследодатель вкладывал деньги в ценные бумаги, акции, облигации, паи инвестиционных фондов.

Самостоятельно придется обратиться в Пенсионный фонд России, чтобы выяснить, где хранятся пенсионные накопления умершего — часть будущей накопительной пенсии, которая есть у значительной части россиян.

После того как свидетельство о праве на наследство получено, необходимо отправиться в банк, предварительно уточнив, какие документы могут еще понадобиться. На сегодняшний день без свидетельства о праве на наследство можно получить с банковского счета наследодателя только так называемые похоронные деньги (до 100 тысяч рублей). Но для этого необходимо взять у нотариуса соответствующее постановление.

Если в наследство достался депозит, срок которого еще не истек, то можно спокойно дождаться даты его окончания, дабы не терять проценты из-за досрочного закрытия счета, а потом уже забрать деньги.

Когда дело касается банковской ячейки, нотариус направляет запрос в банк. Важный момент — прежде чем передать содержимое ячейки, банк может попросить доказательства того, что содержимое принадлежало ее арендатору (это требование допустимо, только если соответствующее условие прописано в договоре об аренде ячейки).

Фото: Пресс-служба Госдумы

Близкий мог не только хранить деньги на банковских депозитах, но и вкладывать их в ценные бумаги: акции, облигации, паи инвестиционных фондов и другие инструменты фондового рынка. Поэтому в такой ситуации нотариус выдает каждому из наследников два свидетельства о праве на наследство: одно — на ценные бумаги, другое — на деньги.

Ценные бумаги покупают через профессиональных посредников — доверительного управляющего, брокера или управляющую компанию. Хорошо, если наследникам удастся обнаружить договор с финансовой организацией, тогда нотариусу останется только выяснить, какими именно ценными бумагами владел наследодатель и где они хранятся, есть ли на счете деньги. Чтобы получить эти деньги, наследникам надо обратиться к брокеру или доверительному управляющему с паспортом и свидетельством о праве на наследство.

За открытие и ведение счета, а также за перевод ценных бумаг со счета наследодателя на счет наследника может взиматься отдельная плата.

Можно ли получить пенсионные накопления по наследству? Речь идет о накопительной части трудовой пенсии, которая формируется у граждан, родившихся в 1967 году и позднее. Такие накопления могут храниться как в Пенсионном фонде России, так и в негосударственном пенсионном фонде.

В ситуации, когда гражданин откладывал на дополнительную пенсию самостоятельно, наследникам отойдут пенсионные сбережения. И в том, и в другом случае дело может развиваться по двум сценариям.

По первому владелец пенсионных накоплений назначает правопреемников заблаговременно (для чего соответствующее письменное заявление со списком правопреемников подается в отделение пенсионного фонда или многофункционального центра государственных услуг).

По второму сценарию сюжет развивается в том случае, когда никакого письменного документа составлено не было. Тогда на денежные средства могут рассчитывать лишь представители первой или второй наследственной очереди. Напомним, что первая — это дети, родители, муж или жена, вторая — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Если среди правопреемников первого звена никого не окажется, наследство будет поделено в равных долях между представителями второго звена. В случае отсутствия тех и других накопления перейдут в резерв пенсионного фонда, а накопительный счет закроют.

А вот что надо знать о наследовании выплат по полису страхования жизни.

По желанию клиент может указать в договоре страхования, кому он завещает страховую выплату в случае его смерти. При таком условии выплата не попадет в состав наследства и другие наследники не смогут претендовать на нее ни по завещанию, ни по закону в порядке наследственной очереди.

Фото: Пресс-служба Госдумы

Если же выгодоприобретатели в страховом договоре не указаны, то страховая выплата делится в равных долях между наследниками на основании свидетельства о праве на наследство.

Часто поглощенные юридическими нюансами вступления в наследство близкие забывают, что в придачу к финансовым активам они получают и долги усопшего с весомой прибавкой в виде процентов, штрафов и пеней — всего, что начислено к моменту смерти близкого человека.

Утешительный момент в такой ситуации — наследники погашают долги только в пределах стоимости имущества, которое им досталось. Это прописано в законе.

Таким образом, если вы получили наследство на 10 тысяч рублей — это и есть максимальный размер долга, который вы обязаны заплатить.

Поэтому, прежде чем забрать у нотариуса свидетельство о праве на наследство, попросите его узнать кредитную историю наследодателя. Так вы сможете объективно оценить ситуацию, взвесить все «за» и «против» и решить для себя, хотите ли вы вместе с имуществом умершего получить в придачу и его долги.

ЗА ДОЛГИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ

Ирина Тимоничева, заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО:

— При оформлении наследства на финансовые активы очень важно понимать, что наследник получает не только их, но и — возможно — обязанность отвечать по долгам своего родственника. К сожалению, бывали случаи, когда граждане оформляли в свою собственность находящуюся под ипотекой квартиру, но забывали — иногда осознанно, иногда просто по незнанию, — что долг в этом случае переходит на наследников умершего.

Долги «умирают» вместе с человеком только в том случае, если у него нет наследников или они отказываются от вступления в наследство осознанно, чтобы не отвечать по обязательствам усопшего. Если же наследство принято, то обслуживать долги необходимо, чтобы не лишиться полученного имущества или финансовых активов. Грамотное использование наследственного механизма позволяет избежать ситуаций, когда наследники не могут распределить между собой имущество умершего родственника и затягивают наследственные процедуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Михайлов, руководитель ГБУ «Мосфинагентство» Департамента финансов города Москвы:

— Вступление в наследство — сложный процесс с большим количеством нюансов. Первое, к чему следует быть готовым, — оплата услуг нотариуса и госпошлины, размер которой зависит от степени родства с наследодателем.

Законом установлен срок, в течение которого наследник может принять наследство — 6 месяцев со дня его открытия (день смерти гражданина или дата вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим). Восстановить пропущенный наследником срок можно в судебном порядке по его заявлению либо без обращения в суд при наличии письменного согласия всех наследников.

В отличие от большей части наследуемого имущества вопросы распоряжения правами на денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом счете человека в банке, могут быть указаны не только в завещании, но и в завещательном распоряжении. Данный документ оформляется в банке по месту открытия вклада и имеет такую же юридическую силу, что и нотариально удостоверенное завещание.

Помимо распоряжения своим имуществом, завещатель может возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить действия имущественного или неимущественного характера (завещательное возложение).

Например, в завещании указано, что вы унаследуете квартиру, только если позволите проживать в ней дальнему родственнику в течение трех лет. Получить квартиру в наследство, не соблюдая это условие, не получится, поскольку наследство всегда принимается полностью и безусловно.