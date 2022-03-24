Без потери в качестве, но дешевле: на каких продуктах можно сэкономить

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Ряд товаров имеют более дешевые альтернативы: в частности, при выборе хлеба можно отдать предпочтение батону вместо багета, а вместо говядины приобрести свинину. Кроме того, из-за санкций ряд продуктов отечественного производства может подешеветь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

По его словам, существуют межпродуктовые замены, при которых дорогой товар можно заменить на похожий продукт без потери в качестве, но дешевле.

— Дорогой рис можно поменять на более дешевый, длиннозерный — на круглозерный. Если не хватает денег на рис, можно другую крупу выбрать. Хлеб более дорогой (например, багет) поменять на батон. Допустим, когда говядина или баранина становится не по карману, она меняется на свинину, — объяснил собеседник «ВМ».

То же самое касается красного мяса, отметил специалист: при желании сэкономить белковым мясным заменителем становится курица. Раньше заменителем животного белка пытались сделать рыбу, однако сейчас она стала крайне дорогой, заметил Холод.

Эксперт подчеркнул, что на стоимость некоторых товаров сильно влияет страна-изготовитель и затраты на производство.

— Та же белорусская картошка почему такая дешевая — она обычного урожая, базового, а египетская, как правило, ранняя. Там даже базовый урожай раньше, чем в Белоруссии, наступает. А ранняя картошка, как и ранняя морковка, и свекла, стоит сильно дороже, потому что она растет в теплице. Ее выращивание значительно дороже, чем обычного базового урожая где-нибудь на открытых полях под Москвой, — рассказал Холод.

Как отметил собеседник «ВМ», в России наблюдается серьезный переизбыток яблок, из-за чего значительная часть просто выбрасывается. В будущем с прилавков могут исчезнуть привозные яблоки. Если после этого все местные яблоки попадут в магазины, цены на них заметно снизятся, уверен эксперт.

Специалист заметил, что некоторые импортные продукты, напротив, в будущем могут подорожать.

— В России можно вырастить груши, яблоки, сливы. Узбекистан очень много поставляет на российский рынок: и хурма, и гранат, и все виды нектаринов. Таджикистан великолепно специализируется на сухофруктах и орехах, Киргизия выращивает самые лучшие в мире абрикосы. И логистически, и с точки зрения расчетов, и традиционных отношений — это те страны, которые будут работать с Россией без проблем. Но есть фрукты экзотические, из дальнего зарубежья (манго, папайя и т. д.), которые сегодня сложно доставить из-за логистических проблем. Таких фруктов будет мало, а расчеты за них будут очень дороги, — резюмировал Холод.

По словам специалиста, из-за санкций значительно подорожала импортная рыба. Некоторые ее виды, скорее всего, будут замещаться российскими: в частности, вместо атлантического лосося из Чили или Норвегии на рынок в большом количестве попадет местная рыба. В этом случае цены упадут из-за конкуренции и роста предложения, уверен эксперт.

Холод подчеркнул: любой дешевый продукт необязательно будет менее качественным, чем дорогой аналог.

— Надо выбирать по своим привычкам. Некоторые люди говорят: «Не надо покупать дешевое масло — это «фальшак», дорогое точно качественное». Если не попробовать, сложно утверждать однозначно, но какое масло выгоднее подделывать — дешевое или дорогое? Поэтому выбирать нужно по вкусу: что понравилось, то и берите, — заключил эксперт.