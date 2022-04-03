Спрос ложный, штраф настоящий: что грозит торговым сетям за искусственно созданный ажиотаж

Москвичка Диана Васильева покупает российские продукты в одном из магазинов столицы / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» после проверки на рынке сахара. «Вечерка» выяснила, что грозит торговым сетям в случае признания их вины и как создается искусственный спрос на товары.

В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка.

— При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, — отмечают в ФАС.

По словам юриста Алексея Микаелова, на данный момент еще ведется проверка по данному факту.

— Картельный сговор пока не подтвержден. Но если все-таки будет доказано, что между торговыми сетями был сговор по удержанию или поднятию спроса, и если из-за этого росла цена, тогда антимонопольная служба применит к ним санкции, — пояснил «Вечерке» эксперт.

Эксперт добавил, что в 2015 году ФАС изменила сумму штрафа, и теперь он составляет от 1 до 15 процентов от оборота компании за предыдущий год.

Выручка одной из торговых сетей, против которой возбуждено дело, в прошлом году достигла суммы 1,7 триллиона рублей. Поэтому максимальный штраф может составить около 255 миллиардов рублей. Это нанесет ей большой урон.

Кандидат социологических наук Вера Захарова отмечает, что создание ажиотажа — это стандартная маркетинговая схема, которая всегда использовалась в торговле.

— Магазины сами создают искусственный ажиотаж, вызывают у народа неоправданный страх, панику, что эти товары исчезнут или сильно подорожают. В итоге люди начинают скупать их в неограниченных количествах, — пояснила специалист.

При этом, по словам социолога, сарафанное радио распространяет информацию такого рода очень быстро. В этом помогают еще и социальные сети.

— Отмечу, что на фоне массовой паники торговые сети могут сбывать некачественный товар, поэтому покупателям надо быть крайне аккуратными, — подчеркнула Вера Захарова.

По мнению эксперта, нужно прислушиваться к тому, что говорит правительство страны, а оно заявляет, что никаких проблем с товарами в России не будет.

— Да, возможно, цены немного подрастут, но это нормальное явление, ведь предприятиям надо справляться в сложившейся ситуации, — уточнила эксперт.

Пока ведется проверка торговых сетей, общество разделилось на два лагеря. Одни скупают все подряд, другие считают это глупой затеей и приобретают товары по мере необходимости.

— Я еще неделю назад взяла 15 килограммов сахара, — поделилась пенсионерка Людмила Сафонова. — И круп прикупила, и муки, и соли. Я помню, как было в 1990-х, когда все продавалось по карточкам, все было в дефиците, и я, чтобы прокормить семью, стояла в многочасовых очередях. Боюсь повторения.

А вот пенсионерка Татьяна Зотова доверяет правительству и считает, что сейчас как раз из-за таких паникеров и исчезают товары с полок.

— Не нужно истерик. Все у нас есть. Я вчера была в магазине и пустых полок там не заметила. Да, крупы подраскупили, сахар, но я видела в интернете и по телевизору, что люди просто пачками брали товары. В итоге другим они не достаются, — сказала москвичка.

Многодетная мама Анастасия Троицкая возмущена поведением сограждан.

— Недавно младшая дочка заболела. У нее была высокая температура. Так муж объездил пол-Москвы в поисках детского жаропонижающего. Его нигде не было. Все раскупили. А о других люди подумали? Понятно, что со склада так быстро привезти, если все сметают, не получится, — ругается женщина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФАС России также проверяет обоснованность роста цен на офисную бумагу. В разных источниках сообщалось, что она подорожала в несколько раз. Многочисленные жалобы граждан побудили ФАС провести проверку.

Ведомство запросило необходимую информацию у крупнейших производителей и пообещало незамедлительно отреагировать, если нарушения обнаружатся. Минпромторг заверил, что дефицита бумаги не предвидится, стабилизация ее поставок ожидается в середине апреля. Кроме того, сейчас в России работают над созданием новой бумаги на отечественном сырье.

Банановый кризис Россию не коснется

Из-за санкций против России фермеры из Эквадора не могут поставлять в Россию бананы, некоторые вынуждены раздавать фрукты за бесценок или даром, чтобы они не пропали.

Россия — один из главных покупателей эквадорских бананов, к нам направляется более 20 процентов экспорта этого фрукта. Председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов заявил, что без бананов мы не останемся.

— Бананы в Россию поступают и из других стран. Например, из Колумбии и Гватемалы, а также из ря да африканских государств. Некоторыми плантациями в Латинской Америке даже владеют российские бизнесмены, — рассказал Борисов. — Бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов. При этом цены на продукт будут зависеть от курса доллара.

— Килограмм бананов в крупных сетях стоит от 103 до 125 рублей за килограмм, — рассказывает маркетолог Андрей Котомин. — Поэтому всегда можно выбрать. Как правило, чем крупнее сеть, тем цена на бананы ниже. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова добавляет, что альтернативой импорта из Эквадора бананов также являются поставки из Индии, доля которой в мировом производстве составляет около 18 процентов.

— Если данная страна увеличит экспорт бананов в Россию, то рост цен будет не таким высоким, — пояснила эксперт.