Как снять с себя чужие долги и вернуть списанные средства

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Ежегодно сотни россиян сталкиваются с необоснованными взысканиями и ограничениями средств из-за того, что их данные совпадают со злостными неплательщиками. Только за 2021–2022 годы порядка 1400 человек пострадали от того, что оказались так называемыми двойниками должников. Юрист Дмитрий Кваша в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил, как отстоять свои права и снять с себя чужие обязательства.

— Приставы быстро реагируют на информацию о задвоении данных. Достаточно с ними связаться и предоставить документы, которые могут вас идентифицировать. После этого вас вносят в базу ФССП и указывают, что у вас есть двойник. В течение нескольких дней чужие долговые обязательства с вас снимут и разблокируют счета, — объяснил эксперт.

Самый простой способ связи — отправить заявление в интернет-приемную на сайте ФССП. В разделе жалоба следует выбрать тип обращения «Я Двойник!», указать все свои персональные данные и подробно описать ситуацию. Судебные приставы рассмотрят обращение в течение двух дней и свяжутся с вами для оглашения решения.

Также можно лично приехать в отделение ФССП, в котором возбуждено исполнительное производство на вашего должника. Следует взять с собой любой отличительный документ, например, паспорт, СНИЛС или ИНН.

В случае если сотрудники ФССП отказываются снять статус двойника, необходимо обратиться в прокуратуру.

Что делать, если деньги уже списали

Большинство россиян узнают, что они стали двойниками должников, только после того, как с их карт неожиданно списывают деньги. Для многих это становится очень неприятным сюрпризом, ведь человек может безосновательно лишиться всей зарплаты и остаться без средств к существованию.

По словам Кваши, физические лица в большинстве случаев не будут разбираться, чьи денежные средства пришли им на счет, и погасили долг:

— Ваше положение осложняется в случае, когда деньги списались в пользу физического лица. Вам нужно самим с ними договариваться о возврате денежных средств. Однако, по моему опыту, физлица в этом не будут заинтересованы. Долг переложат на вашего человека-двойника, и тогда с него вы сможете требовать возврат средств. В этой ситуации двойнику нужно подать заявление в суд, чтобы ему вернули эти денежные средства. И скорее всего вашим ответчиком будет не физлицо, которому ушли деньги, а человек-двойник. Вы за него погасили долг, и теперь он является вашим должником, — отмечает эксперт.

Юридическая практика показывает, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) идут навстречу двойникам должников и быстро решают эту проблему. Но чтобы не осложнять ситуацию и не доводить дело до суда, периодически следует проверять, нет ли на человеке долгов в базе данных по исполнительным производствам ФССП или на госуслугах в разделе «Оплата» и личный кабинет налогоплательщика.

Совершенно иначе обстоят дела с государственными органами и компаниями. Они охотно вернут денежные средства, если человека признают двойником должника, добавил юрист.