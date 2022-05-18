Крепкий рубль, грустный доллар: чего ожидать от курса валют в перспективе

Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Курс доллара упал до значений 2020 года: вчера он стоил 63,95 рубля. Эксперты прогнозируют, что он будет падать и дальше. «Вечерняя Москва» выяснила, с чем связана эта тенденция и чего ожидать в дальнейшем.

Одна из главных причин — отмена бюджетного правила, считает эксперт комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Ян Арт.

— Суть бюджетного правила в том, что, как только рубль начинал расти, Центробанк (ЦБ) России по поручению Министерства финансов нашей страны тут же начинал скупать валюту, и рубль относительно доллара падал, — поясняет «Вечерке» Ян Александрович. — Зачем власти так делали? Дело в том, что большая часть доходов страны — это продажа сырья за валюту. Чем дороже стоит доллар, тем больше доходов у нефтяных и газовых компаний и тем больше отчислений они делают в бюджет. И получалась парадоксальная вещь: страна богатая, а дорогой доллар приводил к росту цен практически на все потребительские товары. Сейчас, чтобы сдержать рост цен, бюджетное правило фактически отменили. И обратите внимание: высокую инфляцию начала весны удалось сдержать. Еще одна причина укрепления рубля — снижение спроса на валюту. Многие россияне поняли, что летом за границу не поедут, поэтому доллары и евро стали не очень востребованы. Да и банки сейчас продают валюту с огромной, в 10– 15 процентов относительно курса ЦБ, наценкой. Такая наценка тоже отбивает охоту у людей покупать доллары и евро.

Сказались и некоторые другие факторов: например, то, что Минфин обяжет российских экспортеров переводить в рубли 80 процентов валютной выручки. Неужели рубль будет крепчать и дальше?

— Да, крепкий рубль сейчас будет полезен для борьбы с инфляцией и экономическим спадом. В нынешних условиях сбить растущие рублевые цены на импорт полезно и для того, и для другого, — считает профессор Высшей школы экономики Александр Скоробогатов.

Начальник отдела глобальных исследований инвестиционной компании Михаил Шульгин считает, что курс доллара в ближайшее время закрепится в диапазоне от 70 до 80 рублей. По его словам, он будет «равновесным», то есть выгодным и для государства, и для экспортеров, и для импортеров. А евро в свою очередь продолжит дешеветь.

Стоит ли покупать?

Финансовый аналитик Вячеслав Яворский считает, что покупать доллары в качестве средства сбережения все-таки стоит.

— Главное делать это на бирже. Нужно открыть брокерский счет в банке, который не попал под санкции. Далее пополнить его, купить доллары или евро. После вывести на валютный банковский счет — это нужно на случай введения санкций против брокера. Однако купленные таким образом доллары и евро невозможно получить, по крайней мере, до 9 сентября 2022 года: действует запрет ЦБ.

Финансовый консультант Кирилл Добродей уточняет:

— Не вкладывайте в доллары всю рублевую наличку! Потратьте на них только «свободные» деньги, которые вам не понадобятся как минимум до конца года. Евро же покупать не стоит, поскольку эта валюта слабее доллара, да и тратить ее сейчас особо негде.