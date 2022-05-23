Как начисляются алименты на ребенка в 2022 году: порядок расчета и удержания

Фото: pixabay.com

Алименты могут рассчитываться в зависимости от уровня доходов родителя или в виде четко определенной денежной суммы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный юрист Анна Фролова.

Специалист заметила, что алименты можно взыскивать несколькими способами. Так, первым вариантом является подача искового заявления в суд о взыскании твердой денежной суммы.

— Этот способ применяется только в том случае, если должник не трудоустроен официально или скрывает свои доходы. К примеру, человек является ИП, и есть большая вероятность того, что доходы этого ИП официально не проходят: он принимает все в наличных. В связи с этим мать ребенка обращается в суд и просит установить среднюю сумму алиментов по региону. В Москве чаще всего такая сумма — около 20 тысяч рублей, в регионах — 12 тысяч, — объяснила Фролова.

Юрист отметила, что суд может запросить выписки по счету должника. Если будут обнаружены движения за последний год, суд из этой суммы высчитывает среднемесячное количество денежных средств, которое и будет являться суммой алиментов, уточнила специалист.

За размер алиментов также может быть взята часть легального дохода человека, отметила собеседница «ВМ».

— Что касается процентного соотношения в зависимости от количества детей, то тут все намного проще: человек подает заявление мировому судье, а мировой суд выносит судебный приказ в процентном соотношении. Если один ребенок, то это одна четверть от доходов, на двоих детей — 33 процента. Эта сумма делится пополам между двумя детьми. В случае если дети от разных браков — получается по 16,5 процента на каждого. На троих детей выплаты будут уже 50 процентов — это максимальная сумма, — пояснила специалист.

Чаще всего выгоднее подавать заявление о твердой денежной сумме, однако этот процесс наиболее сложный и долгий: судебный приказ вносится в течение трех дней с момента подачи заявления. Исковое производство может длиться до полугода, заметила Фролова.

Для определения размера алиментов необязательно обращаться в суд, уверена собеседница «ВМ».

— Предусмотрено заключение мирового соглашения об уплате алиментов либо до суда, либо в рамках судебного заседания. Родители могут принять любое решение об уплате алиментов, подписать у нотариуса соглашение либо заключить в простой письменной форме, — рассказала юрист.

Если бывший муж трудоустроен официально, мама ребенка может напрямую прийти к работодателю и предоставить информацию в бухгалтерию. Работодатель должен будет удерживать процент из заработной платы или конкретную сумму, объяснила Фролова.

В противном случае придется воспользоваться помощью судебных приставов, уточнила юрист.

— Если человек не трудоустроен официально, то нужно идти к судебным приставам, которые начнут осуществлять розыск имущества и доходов. Если человек ничего не зарабатывает, у него пустые счета, то все равно арестовываются карты, начинают идти пени, проценты. Тогда уже судебный пристав рассчитывает задолженность по алиментам, он же пытается ее и взыскивать, — объяснила собеседница «ВМ».

Отец ребенка должен осуществлять выплаты ежемесячно с пометкой «алименты», отметила эксперт. Переводы можно делать на обычную карту либо открыть в банке на имя ребенка отдельный счет, к которому получит доступ его мама.

Папа ребенка может знать, на что уходят выделяемые средства, подчеркнула Фролова.

— Отец имеет право ежемесячно запрашивать отчет о том, куда были потрачены денежные средства с этого счета. Нецелевое расходование средств может быть необоснованным обогащением матери, тогда отец может подать в суд. Мать имеет право тратить деньги абсолютно на все то, в чем нуждается ребенок: еда, одежда, лагеря, развлечения, обучение. Если мы говорим об алиментах в размере свыше 100 тысяч рублей, то в таких случаях чаще всего и возникают вопросы, куда родитель тратит деньги. Если алименты — 12 тысяч рублей, то вопросов возникать не может в принципе, так как эта сумма уходит только на еду, — уточнила собеседница «ВМ».

Эксперт обратила внимание, что если бывший муж в какой-то момент перестал платить деньги, то нужно обращаться к судебному приставу: он сможет привлечь отца к ответственности по 157-й статье УК «Неуплата средств на содержание детей».

Даже если супруги при разводе договорились о поддержке ребенка неофициально, неуплаченные средства можно потребовать, отметила юрист.

— Чаще всего люди договариваются устно, после чего и возникают споры в судах. Но в таких случаях обычно отец ежемесячно пересылает денежные средства на карту матери и делает подпись «алименты». Так он может доказать, что за последние три года задолженности по алиментам нет, потому что срок давности касательно алиментов также составляет три года. Например, если ребенку уже 18–19 лет и его отец не платил до совершеннолетия, то мама может взыскать деньги за период, когда ребенку было 16–17 лет, — объяснила юрист.

Если ребенок после развода остался с отцом, платить алименты обязана мама, подчеркнула юрист. Бывают и более экзотические случаи. Например, если трое детей остаются с мамой, а один ребенок — с папой, то оба бывших супруга обязаны платить друг другу алименты на детей, оставшихся со вторым родителем, заключила Фролова.