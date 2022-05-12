Кому повысят пенсию с 1 июня

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С 1 июня начнут получать повышенные выплаты те пенсионеры, которые прекратили работать в феврале. Также с этого дня изменится порядок начисления пенсий по потере кормильца. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она отметила, что пенсионеры имеют право на повышение размера выплат после того, как завершают трудовую деятельность.

— Тем пенсионерам, которые закончили работу, по закону дается три месяца, после чего им будет проиндексирована пенсия. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется. С 1 июня смогут получить повышенную пенсию те пенсионеры, которые прекратили работать в феврале, — рассказала собеседница «ВМ».

Эксперт уточнила, что в этом году размер индексации составляет 8,6 процента.

При этом пенсионеры, переставшие работать в феврале, получат индексацию за весь период, когда они могли на нее претендовать, отметила Финогенова.

— Условно говоря, человек получил право на пенсию в 2020 году, но еще два года работал до февраля 2022 года. С 1 июня он будет иметь возможность получить индексацию за все те периоды, когда его пенсия могла бы быть индексирована, но человек работал, — пояснила специалист.

Также с 1 июня меняется порядок выплаты пенсий по потере кормильца, заметила Финогенова. В частности, срок подачи документов иждивенцам погибшего или умершего продлевается до 1 сентября, если на выплату претендует школьник. Если он поступает на дневную форму обучения, то в этом случае с сентября продолжает получать пенсию по потере кормильца, уточнила собеседница «ВМ».

Если человек обучается на очной основе, он имеет право получать выплату до 23 лет, заметила эксперт.

— На самом деле так было и раньше. Нововведение в том, что срок продлен до 1 сентября. Человек оканчивает школу, и раньше он какое-то количество времени не получал пенсию, пока не доказывал, что ему нет 23 лет, а сейчас продлили этот период. По-моему, раньше нужно было заявлять, что человек поступил на очную форму обучения, но сейчас порядок беззаявительный, все делается в автоматическом режиме. Еще важно, что на момент смерти кормильца дети не должны официально работать или подрабатывать, — отметила Финогенова.

Новых мер поддержки пенсионеров пока не планируется, подчеркнула собеседница «ВМ». При этом следующая индексация страховой пенсии будет проведена 1 января 2023 года.

Пока точный размер индексации неизвестен, заметила специалист.

— Индексация обычно утверждается тогда, когда формируется бюджет Пенсионного фонда. Пока еще неизвестно, будет ли у нас дальше сам Пенсионный фонд или это будет Пенсионный фонд совместно с Фондом социального страхования. Это будет известно уже осенью, я думаю, — подытожила собеседница «ВМ».