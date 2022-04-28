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В Госдуме рассказали, кого коснется повышение МРОТ и прожиточного минимума

Елизавета Короткова

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Финансы
Кого коснется повышение МРОТ и прожиточного минимума
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти планируют повысить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. О том, на сколько процентов возрастут указанные суммы и когда ожидать индексации, «Вечерней Москве» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Объем повышения МРОТ и ПМ зависит от текущего уровня инфляции. Есть все основания полагать, что индексация составит от восьми до десяти процентов. Выплаты возрастут уже во втором квартале 2022 года, сообщила собеседница «ВМ».

— Пока можно говорить о повышении на восемь–десять процентов по замерам уровня инфляции. Правительством уже внесены соответствующие предложения президенту. Поручено в кратчайшие сроки рассмотреть соответствующие вопросы по повышению всех социальных выплат, пенсии, МРОТ и ПМ в кратчайшие сроки. Уверена, что уже в течение второго квартала мы соответствующее решение примем и повышение состоится, — пояснила она.

Повышение выплат, коснется не только бюджетного сектора, но и «всех отраслей экономики без исключения», подчеркнула Бессараб.

— В соответствии с Конституцией РФ МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума. Мы понимаем, что работодатели будут обязаны подтянуть зарплаты: это затронет не только бюджетные организации, но и малый и средний бизнес. Соответственно, повышение коснется всех без исключения отраслей экономики: реального сектора в том числе, а не только бюджетного, — прокомментировала депутат Госдумы.

На данный момент МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ — 12 654 рублей в целом по России.

МРОТ Прожиточный минимум выплаты
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