МРОТ и прожиточный минимум в России планируют увеличить

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Минимальный размер оплаты труда в РФ предложили повысить на девять процентов. Об этом сообщила в четверг, 28 апреля, газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Государственной думе.

Собеседник издания рассказал, что такой же уровень предусмотрен и для прожиточного минимума. Еще один федеральный чиновник подтвердил, что увеличение ПМ и МРОТ рассматривается в диапазоне 9–10 процентов.

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рассматривает увеличение прожиточного минимума и МРОТ на 8–10 процентов, сообщил другой источник газеты в Госдуме.

В настоящее время прожиточный минимум равен 12 654 рублям, а МРОТ составляет 13 890 рублей.

27 апреля президент России Владимир Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий. Для практической реализации этого шага лидер попросил парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы.