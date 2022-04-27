Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий в России

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Решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля.

— В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере, — рассказал глава государства.

Для практической реализации этого шага лидер попросил парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. По его словам, за два месяца уже приняли несколько пакетов антисанкционных мер, передает ТАСС.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий.