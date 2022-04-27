Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий в России

Евгений Белоусов

Экономика
Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля.

— В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере, — рассказал глава государства.

Для практической реализации этого шага лидер попросил парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. По его словам, за два месяца уже приняли несколько пакетов антисанкционных мер, передает ТАСС.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий.

Пособия Владимир Путин Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте