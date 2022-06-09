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Что делать с валютными счетами после введения комиссии за обслуживание банками

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Финансы
Что делать с валютными счетами после введения комиссии за обслуживание банками
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Тинькофф Банк» с 23 июня введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в четверг, 9 июня. Уточняется, что стоимость обслуживания счетов в американской, европейской и шведской валюте при балансе более тысячи условных единиц будет составлять один процент ежемесячно. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что делать с евро и долларами в данной ситуации.

По его словам, в первую очередь важно определиться, для каких целей вкладчикам нужна иностранная валюта.

— Все зависит от того, для чего вкладчикам нужны эти деньги. А также, в каком объеме они у них находятся на валютных счетах. Например, если вы планируете частые поездки за границу в скором времени и у вас там будут большие расходы или перевод денег за границу родственникам, тогда есть смысл платить комиссию банкам и хранить в них свои деньги. Она предполагается не такая уж большая, — рассказал эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что старые финансовые модели уходят в прошлое. Последнее время рубль укрепляется и не собирается терять позиции.

— Я предполагаю, что при конвертировании одной валюты в другую всегда существует определенный риск. В этом случае лучше оставить эти деньги в валюте. Также все зависит от объемов денежных средств. Каждый должен посчитать, что он приобретает и теряет. Если у человека это просто дань прошлым представлениям, что валюта является тихой гаванью, куда можно увести свои средства и там они будут находиться в безопасности, то я советую отказаться от ложных представлений. Нужно внимательно посмотреть на движения курса и понять, почему рубль укрепляется по отношению к курсу доллара, — сказал он.

Беляев уверен, что на данный момент рубль — самая устойчивая валюта.

— Нужно понять, что укрепление рубля — не разовое движение, а обозначившаяся тенденция. Доллар теряет свои позиции. Россиянам пора отказываться от мысли, что иностранная валюта является инструментом безусловного сбережения денег. Рубль сейчас самая устойчивая валюта, — заверил он.

Специалист отметил, что в данный момент нет смысла переводить доллары или евро в другую иностранную валюту. Он заверил, что времена, когда валюта других стран была сильнее рубля, закончились.

— Отмечу, что ожидать, что будет, как раньше, не стоит. Несколько месяцев назад вкладчики предполагали, что доллар или евро более устойчивы, а рубль будет падать. Таким образом многие рассчитывали на дополнительную прибыль. Они хотели играть на курсе. Сейчас этого механизма не будет ни для какой валюты. Многим интересно, стоит ли вкладываться в лиру, юань или шекель. Ответ один и очень простой. То время, когда вложения в иностранную валюту были более выгодные и надежные, чем в рубль, закончились. Россиянам нужно прекратить жить реалиями прошлого и финансово переориентироваться для повышения своих доходов, — заключил он.

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