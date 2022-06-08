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Эксперты рассказали, как изменится курс валют к следующей неделе

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперты рассказали, как изменится курс валют к следующей неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

После завершения налогового периода в мае объемы торгов на Мосбирже заметно снизились, но их достаточно, чтобы рубль повторно вернулся к уровню 55 рублей за доллар. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Владислав Антонов.

Он отметил, что инвесторы игнорируют негативный внешний фон, поэтому, когда валютный рынок находится под пристальным вниманием Банка России, курсы валют сложно поддаются прогнозам.

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер считает, что курс рубля к евро направляется ближе к отметке 70. В этом направлении он, вероятно, будет двигаться на следующей неделе.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что на курс валют окажет влияние решение Центробанка относительно ключевой ставки. Если Центробанк снизит ключевую ставку до 9–10 процентов, курс может кратковременно ослабнуть до уровня 62–63,5 рубля за доллар и до 67–68 рублей за евро. Но в начале следующей недели рубль может вернуться к сегодняшнему диапазону. Доллар снова может стоить 60–62 рубля, евро — около 64–66 рублей, передает Life.ru.

8 июня российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Курс доллара снизился до отметки в 60,9 рубля. Европейская валюта тем временем опустилась до 64,8 рубля, передает ФАН.

Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.

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