Финансовый эксперт Юденков рассказал, кому пока не стоит вкладываться в иностранную валюту

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Банки в России с 20 мая вновь могут продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ). Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.

— Например, я летал в Казахстан, менял там деньги, что-то не потратил — могу сейчас принести и поменять обратно. Люди, работающие в Казахстане и получающие зарплату в тенге, также могут приехать в Россию и обменять свои деньги. Может быть, вы челнок и часто ездите в Китай — тогда вам нужны юани. Кто-то имеет плотные отношения с Японией на Дальнем Востоке, — пояснил собеседник «ВМ».

По его словам, если человек никуда не ездит, то ему нет смысла покупать валюту. «Играть» на валютах сейчас неблагодарное и рискованное дело, и снятие ограничений на торговлю валютой не имеет значения для большого количества россиян, подчеркнул Юденков.

Существуют менее опасные и более выгодные варианты для тех, кто хочет найти применение своим средствам, уверен экономист.

— Я считаю, что по-прежнему остается привлекательной недвижимость. Есть хорошие депозиты, можно найти вклады под довольно высокий процент. Если играть вдолгую, то неплохим вариантом будут драгоценные металлы, — перечислил эксперт.

Ограничения на торговлю долларом и евро будут зависеть от политических событий, заключил Юденков.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются до 9 сентября 2022 года. Граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля.