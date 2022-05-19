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ЦБ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российские банки смогут продавать гражданам любую наличную иностранную валюту с 20 мая. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ).

— Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков с 9 апреля 2022 года, — рассказали в ЦБ.

Уточняется, что ранее такие ограничения распространялись и на всю остальную иностранную валюту. Разрешить продажу валюты в Цб решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа центра аналитики и экспертизы ПАО «Промсвязьбанк» Егор Жильников предложил россиянам вкладывать деньги в юань вместо доллара. Для этого, по его словам, есть множество причин. Эксперт отметил, что торговая активность в юанях за последнее время кратно увеличилась, и этот тренд будет продолжаться. Эксперт заметил, что и в 2014 году, и во время пандемии коронавируса рубль ослабел к доллару заметнее, нежели к юаню.

Плюсом юаня аналитик также назвал меньшую подверженность санкциям и давлению извне, нежели у рубля.

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