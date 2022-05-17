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«Покупатели диктуют условия»: стоит ли продавать квартиру в 2022 году

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Покупатели диктуют условия»: стоит ли продавать квартиру в 2022 году
Фото: Вечерняя Москва

Сейчас не самое удачное время для продажи недвижимости: из-за высоких ставок по ипотеке спрос значительно снизился. Продавцам приходится давать серьезные скидки, чтобы найти покупателей на свое жилье. Ожидать стабилизации ситуации стоит не ранее осени 2023 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Эксперт заметил, что невыгодные условия ипотечного кредитования отпугивают значительное количество потенциальных покупателей.

— Сейчас не очень хороший период для продавцов, особенно тех, кому нужно продать срочно или у кого есть действующая ипотека. Покупателей на вторичке стало в разы меньше: это обусловлено тем, что ставка на вторичный рынок по ипотеке все еще высокая. В период экономической неопределенности не все готовы входить в такой продукт, как ипотека. Но запрос у продавцов по-прежнему остался. У кого-то срочная продажа, кто-то по личным обстоятельствам не может продолжать обслуживать кредит, и, чтобы быстро продать объект, продавцу придется пойти на существенные дисконты — от 10 до 30 процентов, в зависимости от срочности и ситуации, — объяснил специалист.

Собеседник «ВМ» порекомендовал не продавать объект и подождать стабилизации спроса на вторичном рынке, если есть такая возможность. Те объекты, которые сейчас выставляются по рыночным ценам, не имеют никакого спроса: покупатели диктуют условия, констатировал Ракута.

Недавнее снижение ключевой ставки пока не дает плодов, резюмировал он.

— Во-первых, банки должны свои программы привести в соответствие, это происходит в течение недели–двух. Во-вторых, есть психологический момент: покупатель должен чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Ипотека оформляется как минимум на 10 лет, кто-то оформляет на 30. Естественно, платежи ежемесячные и обязательные. В период нестабильности потенциальный покупатель сто раз подумает перед тем, как брать ипотеку, — рассказал специалист.

В июне стоит ожидать снижения ключевой ставки, ее могут опустить до 13 процентов, спрогнозировал собеседник «ВМ». Позитивные сигналы на рынке уже есть: банки медленно начинают возвращаться к докризисным ставкам. Если в июне ставка на ипотеку установится в районе 10–12 процентов, это оживит и поддержит вторичный рынок, который «подтянет» за собой новостройки, уверен Ракута.

Однако до кардинального улучшения ситуации должно пройти какое-то время, уточнил специалист.

— Вторичка пока у нас будет находиться в стагнации. Я так думаю, что в этом году вряд ли стоит ждать существенного изменения, плюс ко всему мы сейчас попали в летний период времени. Начиная с мая покупатели ориентируются на загородную недвижимость, вторичный рынок в этот период всегда замедлялся. Будут влиять и другие факторы: например, кредитно-денежная политика ЦБ. Да, вроде бы ставки снижают, но заемщиков рассматривают намного жестче, чем до февраля. Сейчас клиент проходит все этапы проверок: проверяют кредитную историю, платежеспособность, работодателя и сферу деятельности, — отметил эксперт.

Стабилизация ситуации может наступить не ранее осени 2023 года: к этому периоду ЦБ прогнозировал снижение ключевой ставки, заметил Ракута. При этом все еще может поменяться в зависимости от политических и экономических реалий.

На рынке нового жилья активность покупателей чуть выше, но там тоже есть проблемы, отметил специалист.

— Первичный рынок сейчас всеми инструментами поддерживается: введена IT-ипотека под пять процентов, снижена ставка на госпрограмму до девяти процентов. Застройщики активно продвигают субсидируемую ипотеку, при которой можно приобрести объект по невероятно низкой ставке — от 0,1 до одного процента. Спрос на новостройки тоже снизился, хотя ставки по ипотеке намного привлекательнее вторичного рынка. Активность покупателей есть, но недостаточная для того, чтобы рынок оживился, — объяснил Ракута.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: без поддержки вторичного жилья первичный рынок не будет работать полноценно. Люди, продающие квартиры на вторичке, часто инвестируют в первичный рынок и являются основной массой клиентов в этом сегменте, подытожил эксперт.

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