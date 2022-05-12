Когда лучше покупать квартиру

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В апреле спрос на вторичном рынке жилья упал в несколько раз. За этим последовало небольшое снижение цен. «Вечерняя Москва» попыталась выяснить, что происходит на вторичке и когда лучше приобретать квартиру.

В беседе с «ВМ» директор Управления вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома отметил, что в апреле спрос на жилье упал в три раза по отношению к марту, когда на рынке был бум покупательской активности, и в два раза по отношению к стандартному показателю апреля. По его словам, падение спроса сопровождается медленным снижением цен — примерно на 1 процент в месяц.

Как отмечает эксперт, снижение цены на вторичку определяется следующим образом: если квартира не продается месяц, ее цена автоматически снижается на 1 процент, не продается три месяца — на 3 процента. Таким образом, размер дисконта зависит от ликвидности.

— Средний размер скидки в апреле составил 5 процентов, около 60 процентов объектов продавались со скидкой, — рассказывает Шлома. — Для сравнения — в марте скидка составляла 4,1 процента, доля объектов, которые продавались со скидкой, была 61 процент.

Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов также сообщил «ВМ» о падении спроса на вторичку. По его мнению, на рынке ценовая неопределенность, из-за которой его участники откладывают сделки на будущее.

— Рынок замер в ожидании перспектив. Колебания цен на отрезке в один-два месяца практически ни о чем не говорят. Надо смотреть на длительный период — хотя бы полгода. На мой взгляд, неопределенность разрешится где-то в сентябре-октябре. Это будет связано со снятием валютных ограничений и с расчетом с нерезидентами на Московской бирже.

Оба эксперта сошлись во мнении, что при острой необходимости решения жилищного вопроса не стоит откладывать покупку квартиры. В иных случаях можно подождать изменений на рынке, в том числе, снижения ипотечной ставки, которое во многом зависит от уменьшения ключевой ставки Центробанка (ЦБ РФ).

— Если есть необходимость решения жилищного вопроса, не нужно его откладывать, можно покупать сейчас. Если не горит, можно подождать изменений на рынке — например, есть вероятность снижения ипотечных ставок или введения льготной ипотеки на вторичном рынке жилья, — пояснил Сергей Шлома.

С конца февраля ключевая ставка ЦБ менялась трижды — с 20 до 17 процентов, а затем до 14. Без учета льготных программ ставка на ипотеку на вторичное жилье в среднем составляет 14–16 процентов.