Как работает льготная ипотека для IT-специалистов

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В начале мая в России запустили льготную ипотеку для IT-специалистов. До конца 2024 года планируется выдать около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму около 240 миллиардов рублей. О том, как работает льготная ипотека для айтишников, — в материале «Вечерней Москвы».

Условия льготной ипотеки

Основные задачи новой льготной программы — поддержка отечественного IT-сектора в нынешней экономической ситуации и создание комфортных условий для работников отрасли. Предполагается, что мера поможет развитию IT-компаний и удержит программистов в стране.

В этом году на субсидирование ипотеки выделят 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги направят в финансовый институт развития жилищной сферы «Дом.РФ», откуда они будут распределяться в банки для возмещения недополученных доходов по ипотечным кредитам для айтишников.

На участие в льготной программе могут претендовать работники IT-компаний, которые занимаются созданием информационных ресурсов и баз данных, разработкой программного обеспечения, проектированием и планированием, подготовкой к эксплуатации компьютерных систем, а также иной деятельностью, связанной с использованием IT-технологий.

В постановлении кабмина указываются следующие условия льготного кредитования для IT-специалистов:

— ипотечная ставка до 5 процентов;

— участвовать в программе могут работники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет включительно;

— доход сотрудника должен превышать 150 тысяч рублей в городах-миллионниках и 100 тысяч рублей в остальных регионах;

— максимальный размер кредита для городов-миллионников — 18 миллионов рублей, для остальных регионов — 9 миллионов рублей;

— срок кредитования — от 3 до 30 лет;

— первоначальный взнос составляет от 15 процентов при приобретении квартиры и от 40 процентов при приобретении жилого дома с земельным участком;

— программа действует до 31 декабря 2024 года.

Поможет ли мера удержать айтишников

В беседе с «ВМ» эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер отметил, что программа льготной ипотеки — это единственная эффективна мера «по привязыванию айтишников к российским компаниям», в которых они работают.

— Даже среди круга моих знакомых много заинтересованных в этом, — рассказывает собеседник «ВМ». — Но есть один нюанс: мы пытаемся удержать IT-специалистов от миграции в другие страны, но уже давно все научились работать удаленно. В частности, в этом сильно помог ковид. Практически все, кто уехал сейчас в страны ближнего зарубежья (Эстония, Латвия, Грузия, Армения), продолжают работать в своих компаниях. То есть они не увольнялись.

По словам Геллера, список IT-компаний, попавших под действие программы, довольно большой. Однако отрасли нужны и другие эффективные меры.

— В первую очередь, безусловно, нужны налоговые меры, потому что для IT это самое важное: чем ниже налоги, тем больше зарплаты можно платить. Высокая зарплата значительно сильнее влияет на принятие решений нашими коллегами. Так что, на мой взгляд, налоговые меры очень сильно помогли бы. Все остальные меры — скорее развивающие отрасль, чем удерживающие специалистов, — заключил Геллер.