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Правительство РФ запускает льготную ипотеку под пять процентов для IT-специалистов

Полина Долганова
Общество
Правительство РФ запускает льготную ипотеку под пять процентов для IT-специалистов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские власти запускают программу льготной ипотеки под пять процентов для специалистов IT-отрасли. Об этом в среду, 4 мая, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, до конца 2024 года в РФ выдадут около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму 240 миллиардов рублей.

— Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до пяти процентов годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий, — рассказал премьер.

Он добавил, что максимальный размер займа в крупных городах будет составлять 18 миллионов рублей. В других городах займ составит девять миллионов.

2 мая российское правительство дало разрешение сочетать ипотеку на новостройки под льготные девять процентов с рыночной или другой субсидированной, благодаря чему увеличилась максимальная сумма кредита. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что льготная ставка осталась на прежнем уровне — 12 и 6 миллионов, однако теперь появилась возможность сочетать ее с другой рыночной или субсидированной ставкой.

Ипотека Правительство РФ Михаил Мишустин
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