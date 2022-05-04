Правительство РФ запускает льготную ипотеку под пять процентов для IT-специалистов

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Российские власти запускают программу льготной ипотеки под пять процентов для специалистов IT-отрасли. Об этом в среду, 4 мая, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, до конца 2024 года в РФ выдадут около 50 тысяч таких кредитов на общую сумму 240 миллиардов рублей.

— Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до пяти процентов годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий, — рассказал премьер.

Он добавил, что максимальный размер займа в крупных городах будет составлять 18 миллионов рублей. В других городах займ составит девять миллионов.

2 мая российское правительство дало разрешение сочетать ипотеку на новостройки под льготные девять процентов с рыночной или другой субсидированной, благодаря чему увеличилась максимальная сумма кредита. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он отметил, что льготная ставка осталась на прежнем уровне — 12 и 6 миллионов, однако теперь появилась возможность сочетать ее с другой рыночной или субсидированной ставкой.