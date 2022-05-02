Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной

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Российское правительство дало разрешение сочетать ипотеку на новостройки под льготные 9 процентов с рыночной или другой субсидированной, благодаря чему увеличилась максимальная сумма кредита. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 миллионов рублей в четырех регионах и 15 миллионов рублей в остальных, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он отметил, что льготная ставка осталась на прежнем уровне — 12 и 6 миллионов, однако теперь появилась возможность сочетать ее с другой рыночной или субсидированной ставкой.

Таким образом, если раньше россияне могли взять в кредит только 12 или 6 миллионов, а остальные средства вносить как первоначальный взнос, то теперь их возможности расширяются, констатировал вице-премьер.

1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Программа продлена до конца 2022 года.