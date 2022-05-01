Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9 %

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов. Программа продлена до конца 2022 года. Об этом сообщили на сайте кабмина в воскресенье, 1 мая.

— Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9 процентов, а также о продлении действия программы до конца 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа поспособствует повышению доступности жилья и поддержит строительную отрасль.

Льготную ипотеку можно получить при покупке жилья в новостройке, приобретении земельного участка или строительстве частного дома.

Максимальный размер кредита составит 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — шесть миллионов.

С предложением о снижении ставки по льготной ипотеке выступил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для более доступной покупки жилья и стимулирования строительной отрасли.