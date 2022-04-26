Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9 процентов годовых

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля, предложил снизить ставку по льготной ипотеке с двенадцати до девять процентов годовых.

— Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с двенадцати процентов до девяти процентов, — заявил глава государства.

По его словам, действие программы стоит продлить до конца текущего года, передает РИА Новости.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Такие данные представили аналитики сервиса по поиску недвижимости. Согласно исследованию, в Москве средняя ипотека стала на 112 000 рублей в месяц дороже аренды. Как следствие вырос и спрос на аренду жилья. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.