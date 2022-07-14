Как получать дополнительный доход на пенсии

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Многие российские пенсионеры хотели бы иметь дополнительный доход на пенсии. Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, как это сделать легально и без рисков потерять накопления.

По его словам, сдача недвижимого имущества в аренду может принести существенный дополнительный доход пенсионерам.

— Пенсионеры могут сдать в аренду свою квартиру или дачный домик, но нужно обязательно это делать официально по договору. Многие пожилые люди не знают о том, что нужно регистрировать факт передачи недвижимости во временное пользование. Это может обернуться тем, что арендаторы разграбят или испортят имущество, а просить возмещение ущерба будет не с кого. Гражданам будет тяжело доказать это даже в суде. Здесь очень важен легальный аспект оформления всех договоров и фиксация действий. Безусловно, это хлопотно, но уменьшает риск нанесения более значимых ущербов, — объяснил Юденков.

Эксперт отметил, что российские пенсионеры могут вложить свои накопления в ценные бумаги или банковские вклады под проценты.

— Грамотное распоряжение накоплениями поможет увеличить доход россиян на пенсии. Главное, разумно вкладываться. Например, не только на простой депозит, но и в ценные бумаги, чтобы получать дивиденды. Облигации федерального займа — отличный инструмент заработать. Более того, пенсионер самостоятельно может выбирать способ размещения своих накопленных средств в тех или иных финансовых организациях, — рассказал аналитик.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что пенсионеры могу обратиться за консультацией в банк или выбрать себе личного финансового управляющего. Специалисты помогут им не потерять свои деньги в сомнительных организациях.

— Я советую пенсионерам обратиться в банк за бесплатной консультацией по поводу вкладов и годовых процентов. Однако при желании вложиться в облигации федерального займа с высокой доходностью, лучше нанять финансового управляющего. Отмечу, что по этим ценным бумагам самая высокая доходность. Денежные средства будут надежно защищены. Такой способ дохода намного выгоднее, чем хранить наличные деньги дома, — добавил специалист.

По словам Юденкова, пожилые россияне не всегда понимают, что подписывают. Очень важно обратиться к надежным людям, которые помогут человеку грамотно распорядиться его деньгами.