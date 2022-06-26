«Новые реалии жизни»: зачем нужна индексация пенсий на ближайшие три года

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Предложение Минтруда об увеличении пенсий в среднем на 6,8 процента в год связано с возможным замедлением инфляции. Об этом «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры страхования и управления рисками РЭУ им Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

— Индексация пенсий неработающих пенсионеров происходит ежегодно 1 января на уровень инфляции. Я думаю, что российское правительство установило в среднем 6,8 процента в ближайшие три года из-за прогнозов по замедлению инфляции в стране, — рассказала она.

Эксперт считает, что процент индексации достаточно низкий и с учетом новых обстоятельств его нужно увеличить.

— Процент индексации низкий. Однако в бюджет примерно такие же цифры и закладывались. Тем не менее сейчас у нас совершенно новые реалии жизни и был бы смысл пересмотреть проценты в сторону повышения, — подчеркнула специалист.

Министерство труда России предложило вариант индексации пенсий неработающих граждан старшего возраста сроком на три года. Об этом свидетельствует проект бюджета Пенсионного фонда.

Предполагается, что в 2023 году пенсии могут проиндексировать на 6,8 процента, а в 2024 году — на 6,1 процента. Более того, с 1 февраля 2025 года пенсии могут проиндексировать на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента. Таким образом, в ближайшие три года среднегодовой размер пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров составит 22 174, 23 390 и 24 477 рублей соответственно.