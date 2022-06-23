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Пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти на треть к 2025 году

Полина Долганова
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров могут вырасти на треть к 2025 году
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Министерство труда России предложило вариант индексации пенсий неработающих граждан старшего возраста сроком на три года. Об этом свидетельствует проект бюджета Пенсионного фонда.

Предполагается, что в 2023 году пенсии могут проиндексировать на 6,8 процента, в 2024 году — на 6,1 процента.

При этом с 1 февраля 2025 года пенсии могут проиндексировать на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента.

Таким образом в ближайшие три года среднегодовой размер пенсионной выплаты для неработающих пенсионеров составит 22 174, 23 390 и 24 477 рубля соответственно, передает РБК.

До этого правительство России одобрило проект об индексации пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на десять процентов с 1 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Также стало известно, что Пенсионный фонд России объявил о досрочном перечислении пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом и некоторых других.

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