Правительство РФ утвердило повышение пенсий и МРОТ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России одобрило проект об индексации пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на десять процентов с 1 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Пенсии для неработающих пенсионеров в среднем по стране вырастут до 19 360 рублей. Минимальный размер оплаты труда увеличится до 15 279 рублей. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей, — говорится в сообщении.

В обшей сложности, как уточняется, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 миллиарда рублей. Из них 472,4 миллиарда рублей пойдет на индексацию пенсий, сообщает сайт правительства России.

Напомним, что в среду, 25 мая, президент РФ Владимир Путин объявил об индексации пенсии для неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня.

При этом экономист Никита Масленников считает, что данная инициатива является своевременной и реальной поддержкой населения. По его словам, пока еще преждевременно говорить о том, что в России удалось справиться с инфляцией, так как сохраняется слишком много факторов, которые могут затормозить процесс ее замедления.