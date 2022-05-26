Экономист прокомментировал решение об увеличении МРОТ

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Экономист Никита Масленников прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина увеличить МРОТ на 10 процентов.

По словам эксперта, данная мера своевременна и является реальной поддержкой населения.

— Инфляция с 1 января 2022 года и по сегодняшний день составила чуть больше 11 процентов, поэтому 10 процентов индексации позволит значительную долю отыграть. Это достаточно серьезная поддержка, — отметил экономист в комментарии ФАН.

По его словам, пока еще преждевременно говорить о том, что в России удалось справиться с инфляцией, так как сохраняется слишком много факторов, которые могут затормозить процесс ее замедления. Поэтому, считает эксперт, может потребоваться еще какая-то адресная целевая поддержка.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда вырастут на 10 процентов. Так, с 1 июля текущего года МРОТ вырастет до 15 278 рублей в месяц, а прожиточный минимум с 1 июня в среднем по стране составит 12 919 рублей, передает издание «Невские новости». Также на 10 процентов будут увеличены пенсии неработающим пенсионерам.

Индексация пенсий на 10 процентов позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров. Об этом в среду, 25 мая, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.