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Котяков назвал средний размер пенсии после индексации

Евгений Белоусов
Общество
Котяков назвал средний размер пенсии после индексации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Индексация пенсий на 10 процентов позволит увеличить пенсии 35 миллионов пенсионеров. Об этом в среду, 25 мая, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

— Это в среднем 1760 рублей — прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 рублей, — уточнил министр.

По словам Котякова, размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого получающего пенсионные выплаты гражданина. Пенсионный фонд начнет доставку пенсии с учетом индексации уже с 3 июня, передает слова главы Минтруда РИА Новости.

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 июня пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 10 процентов. Кроме того президент объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 10 процентов с 1 июля. Также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, который в среднем по стране составит 13 919 рублей.

Недавно стало известно, что пенсионерам страны автоматически проиндексируют пенсии на восемь–девять процентов. Об этом 6 мая сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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