Путин сообщил о повышении на 10 процентов МРОТ с 1 июня

Фото: Администрация президента РФ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысится на 10 процентов. Об этом в среду, 25 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, добавил глава государства.

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