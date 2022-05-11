Мишустин сообщил о начале новых выплат семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет

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Власти предоставят помощь трем с половиной миллионам школьников из малообеспеченных семей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 11 мая.

— Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Уже поступило свыше 2,5 миллиона заявок, — сказал председатель правительства.

Средний размер таких выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей на каждого ребенка, уточнил он. Средства будут перечислять на карты родителей, а для получения финансовой поддержки им будет необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд.

Также заявку на получение выплат можно подать при помощи Почты России. Организация выплат поручена вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минтруда Антону Котякову, передает РИА Новости.

Министерство труда подготовило предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Отмечается, что данная мера позволит снизить показатель бедности. В настоящий момент власти изучают несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

До этого президент России Владимир Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.