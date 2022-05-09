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Кабинет министров представил Путину предложения по индексации пенсий

Антон Махов
Экономика
Кабинет министров представил Путину предложения по индексации пенсий
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство труда подготовило предложения по дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда и социальных пособий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

— Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту, — сказал глава ведомства.

Никаких подробностей он не привел, но подчеркнул, что меры позволят снизить показатель бедности. В данный момент власти изучают несколько вариантов параметров дополнительной индексации, также цитирую слова Котякова журналисты РБК.

Недавно стало известно, что пенсионерам страны автоматически проиндексируют пенсии на восемь–девять процентов. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Чиновник отметила, что точный размер увеличения выплат на данном этапе обсуждают в профильных комитетах Госдумы.

индексация Минтруд РФ Пенсии
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