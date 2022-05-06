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Российских пенсионеров ожидает автоматическая индексация пенсий в этом году

Араз Салехов
Общество
Российских пенсионеров ожидает автоматическая индексация пенсий в этом году
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пенсионерам страны автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила в беседе с телеканалом «Москва 24» член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме, — заявила она.

Однако чиновник отметила, что точный размер увеличения выплат на данном этапе обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) объявил о досрочном перечислении пособий для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

Уточняется, что приходящие гражданам на банковские счета пособия перечисляются 3-го числа каждого месяца — в единый день выплаты.

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