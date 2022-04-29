Пенсионный фонд России досрочно перечислит ряд социальных пособий

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Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других. Об этом сообщили в пресс-службе фонда в пятницу, 29 апреля.

Уточняется, что приходящие гражданам на банковские счета пособия перечисляются 3-го числа каждого месяца — в единый день выплаты. Однако в мае этот день выпадает на выходной.

Поэтому выбравшие этот способ доставки выплат граждане получат их уже сегодня. В Пенсионном фонде напомнили, что существует два способа получения пособий — через кредитную организацию или через службу почтовой связи. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат.

27 апреля президент России Владимир Путин анонсировал решения об индексации пенсий и пособий. Для практической реализации этого шага лидер попросил парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы.

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий.