Банки смогут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц: что делать с деньгами

Фото: Вечерняя Москва

Владимир Путин подписал закон, который дает банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц. Новые нормы распространятся, в том числе, и на уже действующие договоры о вкладах. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие ставки могут ввести банки и что делать россиянам со своими средствами на валютных счетах.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков сказал, что банкам невыгодно держать валютные счета.

— На данный момент непонятно, по каким инструкциям будут действовать. Это сделано, потому что банкам сейчас невыгодно держать валюту. В России выставлены резервные требования, а валюты нет в обращении. Это создает дополнительную нагрузку на банки. Это не новая мировая практика. Например, в Японии давно существуют отрицательные ставки по депозитам. Считается, что наилучшая форма вложения — это бизнес и государственные ценные бумаги, — сказал он.

Эксперт отметил, что банки самостоятельно примут решение о размере отрицательных ставок на валютных счетах. Также стоит ждать решения, валюту каких стран затронет новый закон.

— Нужно дождаться решения каждого конкретного банка. Одно дело, если отрицательный вклад будет составлять 0,01 процента, а другое — 5 процентов годовых. Юрлицо должно определить, насколько ему важно держать свои деньги именно в иностранной валюте и для каких целей. Более того, важно понять, валюты как стран коснется этот закон. Может, по юаню сделают положительные ставки, а по доллару — отрицательную, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что юридическим лицам необходимо отталкиваться от решениях их банка, которое примут в ближайшее время.

— Я советую не принимать скоропостижных решений. Лучше дождаться конкретны ставок по каждому банку и принимать решение. Они должны объявить их в ближайшее время, — отметил он.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что банки сами будут принимать решение о размере отрицательной ставки.

— Размер ставки, который могут установить банки, зависит от их решения. Финансовые организации дорожат своей репутацией и отношениями с клиентами. Я думаю, что они не захотят сильно их менять. Уровень приемлемой отрицательной величины в ближайшем будущем определится рынком. Однако на данный момент говорить об этом сложно, — сказал он.

Эксперт считает, что один из способов спасти деньги на валютных счетах — это перевод средств в рубли.

— В наши дни существует ограничение на снятие средств в иностранной валюте. В случае перевода этих денег в рубли человек потеряет большую сумму из-за изменения курса. Нужно сравнить значение величины ставки и перспектив курса. Если юрлицо поймет, что ставка будет съедать доходность его вклада, то есть смысл задуматься о переводе денег в рубли по текущему курсу, — рассказал он.

Специалист уверен, что не нужно ждать установку отрицательных ставок для валютных счетов физических лиц.

— Этот закон нужен для того, чтобы стимулировать юридические лица валютные счета переводили в рубли. «Доллар и евро — это рискованные валюты» из-за санкций. Физические лица в редких случаях держат большие валютные счета. Более того, россияне начнут массово терять свои накопления. Это вызовет общественное недовольство. Я думаю, что было бы неправильно законодательно разрешать банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам обычных граждан, — подытожил он.