Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе ГД.

Теперь в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юридическим лицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Уточняется, что закон устанавливает за банком такое право, но это не является обязанностью. Подобное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах, передает РИА Новости.

Также Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что делать с валютными счетами после введения комиссии за обслуживание банками. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что в первую очередь важно определиться, для каких целей вкладчикам нужна иностранная валюта.