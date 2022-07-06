Госдума запретила оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который прямо запрещает оплату ими товаров, работ и услуг в России. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Уточняется, что закон призван повысить инвестиционную привлекательность использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа. Вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев.

Отмечается, что оплата криптовалютами в России уже запрещена. Кроме того, принятый закон предусматривает ведение ЦБ реестра операторов электронных платформ, а также право регулятора применять к ним меры воздействия в случае нарушений требований закона «О национальной платежной системе», говорится в документе.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.