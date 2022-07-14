Скидки от 20 до 35 процентов: как работает программа льготного автокредитования в 2022 году

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Во второй половине июля в России стартует программа льготного автокредитования. По ней планируют реализовать не менее 50 тысяч машин со скидками от 20 до 35 процентов. «Вечерняя Москва» разобралась, как это будет работать.

Что случилось

Минпромторг объявил о возобновлении программ поддержки спроса на автомобили. Речь идет о льготных лизинге и автокредитовании. Ведущие российские банки начнут выдавать их во второй половине июля.

По оценке ведомства, за счет господдержки в стране до конца года продадут почти 80 тысяч машин: не менее 50 тысяч автомобилей по программе льготного автокредитования и не менее 25,7 тысячи — по льготному лизингу. Общий бюджет программы — 20,7 миллиарда рублей.

Зачем нужна программа

Прежде всего, программа призвана повысить спрос на рынке отечественного автопрома. Предполагается, что она окажется благотворной как для производителей, так и для потребителей.

— Возможность приобрести автомобиль модельного ряда не старше года от старта программы — это шанс для автолюбителей не только на первичную покупку, но и на обновление уже имеющейся устаревшей машины. С учетом скидок и льгот обслуживание автокредита смогут себе позволить даже граждане с невысокими доходами, — объяснил «ВМ» экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Кроме того, программа предполагает усиление влияния отечественных производителей на внутренний авторынок, что важно в условиях падающего спроса.

Какие условия

Как уже было отмечено, программа льготного автокредитования призвана повысить спрос на продукцию отечественного автопрома. По этой причине под нее подпадают только машины российских марок, произведенные не ранее декабря 2021 года. Скидка на них предоставляется следующим образом:

20 процентов на все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей;

25 процентов на автомобили отечественного производства, реализуемые в субъектах Дальневосточного федерального округа;

35 процентов, но не более 925 тысяч рублей, на электромобиль новой российской марки Evolute.

Приобрести машину по льготному автокредитованию смогут:

покупатели, приобретающие первый в жизни автомобиль;

семьи с одним и более несовершеннолетними детьми;

сотрудники медицинских и образовательных учреждений.

Что известно о марке Evolute

Электромобили под маркой Evolute начнут производить в сентябре этого года в Липецкой области на заводе российской компании «Моторинвест». В производстве электрокаров также будет участвовать китайская Dongfeng Motor Corporation.

Линейка нового бренда будет состоять из пяти электрокаров: седан под названием I-Pro, минивэн I–Van, кроссовер I-Joy, внедорожник I-Jet, а также еще один кроссовер, название которого пока не уточняется.

Как отмечает Павел Сигал, линейка Evolute включает электрокары разной мощности батарей в нескольких кузовах, что уже сейчас вызывает немалый интерес у потребителей. На данный момент инфраструктура для электромобилей в достаточной степени развита в основном в крупных городах страны.

— Этот фактор служит толчком для развития бизнеса в сфере обслуживания и зарядки электромобилей в регионах. К тому же, в отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, электрокары существенно проще и дешевле в обслуживании, что является дополнительным фактором потребительского интереса, — сказал эксперт.