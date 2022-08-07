Минус пять миллиардов: сколько потеряли за полгода известные богачи России

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По свежим данным немецкого финансового агентства Bloomberg, крупнейшие предприниматели России за полгода обеднели на 60,25 миллиарда долларов. «Вечерка» узнала подробности.

Больше всего оскудели закрома председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Его состояние сократилось на 8,2 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда.

Обеднел с начала года и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Он потерял 5,73 миллиарда американских денег, и осталось у него всего 26,7 миллиарда. Состояние председателя совета директоров НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) Владимира Лисина «полегчало» на 5,5 миллиарда долларов, до 22,5 миллиарда.

Счастливое исключение в ряду «обедневших» бизнесменов — хозяин «Норникеля» Владимир Потанин.

С начала нынешнего года ему удалось прирастить капиталы на 691 миллион долларов, до 31,6 миллиарда. Однако сколько на самом деле потеряли миллиардеры?

— Если мы посмотрим на январские рейтинги «Блумберга», мы увидим, насколько наши предприниматели, наоборот, разбогатели за минувший год, — говорит «Вечерке» Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. — Состояние того же Леонида Михельсона увеличилось на 7,68 миллиарда долларов.

Так что нынешние потери для большого бизнеса не очень существенны. Другое дело, что это потери незапланированные. А сейчас каждый поставлен перед выбором. Все сводится, казалось бы, к банальному: ты должен обругать Россию, ее власть во главе с президентом и попытаться получить свои деньги. Некоторые так и поступили. А те, кто остался здесь и продолжает свою деятельность — благотворительную и реальную поддержку страны, — не скоро смогут получить назад свои средства, если вообще смогут. И это их выбор.