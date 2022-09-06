«Существуют огромные риски»: эксперт Каминский объяснил, кому в России будет доступна криптовалюта

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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин РФ и Банк России в изменившейся ситуации пришли к выводу о необходимости легализации трансграничных расчетов в криптовалюте. Эксперт в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.

По его словам, трансграничные платежи будут доступны только государству для оплаты товаров и услуг между странами, так как для России сейчас ограничен доступ к международным финансовым инструментам.

— Правительству РФ интересны трансграничные платежи в криптовалюте. Они не говорят о легализации. Это значит, что России будет открыт доступ к новым финансовым рынкам, потому что все платежи касательно ресурсов, налогов, услуг на уровне государства обычно осуществляются по понятным финансовым инструментам. Например, Иран довольно активно использует криптовалютные платежи с 2015 года. Видимо, Россия пойдет по аналогичному пути, так как доступ к международным финансовым инструментам сейчас сильно ограничен. Таким образом, будет осуществляться оплата между государствами. Внутри страны о легализации криптовалюты речи не идет. Более того — о доступе обычных пользователей к ней, — отметил Каминский.

Эксперт уверен, что в ближайшем будущем криптовалюту в России не легализуют.

— Я думаю, что в ближайшее время в либеральном виде, как это сделано в некоторых странах СНГ или на Западе, мы такого не увидим. Какие-то послабления — возможно. Но наравне с рублем россияне не смогут покупать или продавать что-то за криптовалюту. Нас ждет цифровой рубль, — говорит спикер, — но его будет контролировать Центробанк.

Специалист считает, что россиянам не стоит вкладываться в криптовалюту, если они не разбираются в ней, из-за огромных рисков потери денег.

— В криптовалюту можно вкладываться с целью сохранения или заработка средств. Там есть много моментов, как на ней зарабатывать, однако существуют огромные риски. Поскольку ЦБ делать это не советует, россиянам не нужно идти на этот рынок, если они в этом абсолютно не разбираются, — рассказал специалист.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин рассказал о волатильности биткоина и перспективах криптобизнеса в РФ. Эксперт отметил, что криптовалюта обладает серьезной волатильностью, это обычная для биткоина история. Но если смотреть на динамику изменения курса по годам, то тренд восходящий. В связи с этим в краткосрочной перспективе можно ожидать роста стоимости биткоина.

В настоящее время в России владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены. При этом цифровые деньги уже стали полноценным платежным средством во многих странах.