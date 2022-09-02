Эксперт дал прогноз относительно курса биткоина в ближайшее время

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О волатильности биткоина и перспективах криптобизнеса в РФ рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Эксперт отметил, что криптовалюта обладает серьезной волатильностью, это обычная для биткоина история. Но если смотреть на динамику изменения курса по годам, то тренд восходящий. В связи с этим в краткосрочной перспективе можно ожидать роста стоимости биткоина.

Юрий Припачкин добавил, что на сегодняшний день для россиян биткоин и другие криптовалюты — способ увеличить накопления, и эти инвестиции долгосрочны. Если есть возможность заморозить деньги на год, вложив их в цифровые валюты, то человек остается в выигрыше.

В настоящее время в России владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены. При этом цифровые деньги уже стали полноценным платежным средством во многих странах, передает РИАМО.

Постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты и возвращение компаний из дружественных стран «давят» на курс рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в воскресенье, 21 августа.