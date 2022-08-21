Экономист Бабин назвал «давящие» на курс рубля факторы

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Постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты и возвращение компаний из дружественных стран «давят» на курс рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в воскресенье, 21 августа.

Тем не менее, подчеркнул экономист, курс рубля по отношению к доллару, несмотря на давление, сохраняется в узком диапазоне, без значительных движений вверх или вниз, с начала августа. Слабеть российская валюта начала только в последние дни из-за спада цен на сырьевые товары.

Данная тенденция обусловлена замедлением роста экономик крупнейших потребителей сырья, что ослабляет спрос на него. Если эта ситуация продолжит ухудшаться, сырьевые цены способны испытать сильный провал и длительное время находиться на более низких уровнях. В этом случае курс рубля может значительно снизиться, заключил эксперт, цитирует Сабина агентство «Прайм».

17 августа российское Министерство экономического развития улучшило прогноз снижения ВВП России по итогам нынешнего года до 4,2 процента с 7,8 процента, прогнозируемых до этого.