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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду российского ВВП в 2022 году

Егор Провоторов
Финансы
Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду российского ВВП в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российское Министерство экономического развития улучшило прогноз снижения внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам нынешнего года до 4,2 процента с 7,8 процента, прогнозируемых до этого. Об этом говорят основные параметры, заложенные в проект прогноза социально-экономического развития страны до 2025 года.

Согласно документу, ВВП России по итогам года составит 144,9 триллиона рублей. В следующем году ожидается снижение на 2,7 процента. При этом с 2024 года начнется восстановление отечественной экономики (+3,7 процента), которое продолжится и в 2025 году (+2,6 процента), говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Вышеуказанную информацию подтвердил журналистам федеральный чиновник, близкий к ходу обсуждения макропрогноза Минэкономразвития. По его словам, стране удалось избежать резкого спада в экономике, который прогнозировался в марте.

Спад, который планируется в следующем году, собеседник издания связал с «объективными факторами» и со статистическим эффектом, поскольку первый квартал нынешнего года был очень высоким по всем показателям.

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