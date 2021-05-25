«По цене чугунного моста»: кто заплатит за увеличение срока службы бытовой техники

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В России предложили продлить срок службы бытовой техники до десяти лет за счет внедрения соответствующих европейских стандартов, пишут СМИ со ссылкой на официальные ведомства. Инициатива может коснуться производителей холодильников, телевизоров, фенов, посудомоечных и стиральных машин, а затем — смартфонов, ноутбуков и мелкой техники. Будет ли эта идея реализована в России и как это отразится на стоимости бытовой техники, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Будет продаваться по цене чугунного моста

Газета «Известия» сообщила, что глава Минприроды РФ Александр Козлов еще в апреле обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с письмом «О проработке возможности установления «права на ремонт» для бытовой техники». По информации издания, в документе министр указал, что 1 октября 2019 года Еврокомиссия приняла регламенты, задающие требования к экодизайну ряда бытовых приборов. Эти нормы вошли в обязательный раздел об обеспечении «права на ремонт», который обязывает производителей снабжать технику подробными инструкциями по ремонту. К этому добавилось требование выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в течение всего срока гарантии — 7–10 лет. С 1 марта 2021 года эти стандарты вступили в силу на территории Евросоюза.

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

В разговоре с «ВМ» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин положительно оценил инициативу, назвав ее правильной. Вместе с тем он допустил, что этот проект могут очень долго обсуждать и еще дольше претворять в жизнь, несмотря на доброе стремление защитить потребителей.

— Конечно, это благие пожелания, но весь вопрос — а где деньги взять? За чей счет гуляем? Скорее всего, это будет за счет производителей, а значит, они будут закладывать (дополнительные расходы в конечную стоимость техники — прим. «ВМ»), — заявил собеседник «ВМ».

По его мнению, идея все же хороша тем, что будет бороться с желанием производителей заработать на некачественной продукции. По словам Шапкина, многие фирмы еще в прошлом веке сообразили, что можно выпускать малонадежные товары, чтобы они чаще ломались, а клиенты покупали еще и еще.

— Началось все с лампочек, потом перешли на аудио- и видеотехнику, а в начале 2000-х жесткие диски от компьютеров «летали» только так. Полтора года прослужили, и все — иди меняй, — рассказал глава союза.

Не исключено, говорит он, что предложенная Минприроды инициатива будет реализована не так, как это сделали европейцы, а с какими-то своими «российскими формами и очертаниями».

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В целом Шапкин дает пессимистичный прогноз: идея, несмотря на очевидные плюсы, может долгое время оставаться красивым лозунгом, призывающим, в частности, избавить человечество от избытка «электронного мусора». Когда дело все же дойдет до практики, кто-то должен будет понести расходы, и, вероятно, это будет рынок, а он, в свою очередь, переложит издержки на потребителя, считает эксперт.

— Вот будет внедряться эта система (европейские регламенты — прим. «ВМ»), плюс еще у нас пытаются внедрить информационные технологии, плюс маркировку хотят пришпандорить, создавая систему учета. Все это будет потом по цене чугунного моста продаваться («стоит как чугунный мост», согласно старой русской поговорке, означает «заплатить втридорога» — прим. «ВМ»). Да, такая аппаратура нечасто будет ломаться, но и покупать ее будут не так часто, — отметил он.

Здесь, по мнению Шапкина, наслаивается еще один вопрос: а как быть с аналогами бытовой техники, которые продаются на зарубежных сайтах? Они могут оказаться дешевле отечественных, что побудит российских покупателей брать вещи онлайн у иностранцев или на иностранных ресурсах, но не внутри страны, указал собеседник. В этом случае придется параллельно вводить запрет на весь импорт бытовой аппаратуры, добавил он.

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В свою очередь руководитель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал корреспонденту «ВМ», что находит инициативу властей, «мягко говоря, странной». Он напомнил, что в российском законодательстве, по сути, есть закон, подобный тому, о котором говорит глава Минприроды.

— Статья 6 Закона о защите прав потребителей «Обязанности изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара». Согласно этому документу, производитель должен обеспечивать возможность использования товара в течение его срока службы. Там и о комплектующих сказано, и о том, что ремонт и обслуживание товара обеспечиваются даже «после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю». У нас все это уже есть. Это называется ввалиться в открытую дверь, — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Он выразил мнение, что либо в министерстве произошла ошибка из-за незнания законов, выходящих за рамки ведомства, либо речь на самом деле идет о другой «реальной проблеме». По словам Шелища, и на Западе, и в России очень обеспокоены тем, что изготовители быстро меняющейся техники — смартфонов, ноутбуков и т. п. — склонны занижать сроки службы оборудования. Это заставляет покупателей не сдавать технику в ремонт, а выбрасывать ее, что не только играет на руку производителю, но и наносит экологический вред.

— В связи с этим недавно Роспотребнадзор подготовил большой законопроект о внесении изменений в закон о защите прав потребителей. Дней десять назад мы его в Думе обсуждали на экспертном совете по потребительскому рынку. Проект мы одобрили, но там, что интересно, есть норма, предлагающая дополнить пятую статью закона о защите прав потребителей. В нее предлагается включить такой абзац: «На выпускаемый в гражданский оборот новый технологически усовершенствованный товар не может быть установлен срок службы меньшей продолжительностью, чем на аналогичный товар, находящийся в обороте». Это нужно для того, чтобы производители не уменьшали эти сроки, побуждая потребителя чаще менять модель, — разъяснил Шелищ.

Он добавил, что, если идею Минприроды поддержат и реализуют, стоимость бытовой техники не должна вырасти из-за конкуренции на рынке. Стоит кому-то поднять цены, потребитель пойдет в другую компанию, где цены остались на прежнем уровне, сказал глава Союза потребителей.

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