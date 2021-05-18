«Грозит черными стенками»: как выбрать идеальный водонагреватель

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В столичных домах начали плановое отключение горячей воды. Однако не все жители города готовы перетерпеть несколько дней без нее и задумываются о покупке и установке водонагревателей. О том, какие приборы для нагрева воды сегодня существуют, как выбрать из множества видов нужный конкретной семье и где устанавливать водонагреватель, разбиралась «Вечерняя Москва».

Какой выбрать? Электрические

Мастер по установке и ремонту крупной бытовой техники Андрей Новиков рассказывает, что существует два вида электрических водонагревателей: накопительные и проточные. Накопительные — это бак, рассчитанный на набор 30 литров воды и больше, вода в котором нагревается с помощью ТЭНа. Его обычно оборудуют в тех домах, в которых площадь позволяет разместить немаленькую установку.

Проточный водонагреватель — маленькая коробочка, через которую проходит вода и нагревается. Такое устройство потребляет больше электричества, чем накопительный водонагреватель, и сложнее в установке.

— Выбирать водонагреватель лучше с механическим управлением. В случае поломки его ремонт будет дешевле, чем с сенсорным и с панелями управления. Если есть место, отдавать предпочтение стоит накопительному устройству. Проточные, считайте, одноразовые: они не ремонтируются, — говорит Новиков.

Мастер по установке и ремонту крупной бытовой техники Егор Кузнецов рассказывает, что при покупке водонагревателя предпочтение стоит отдавать не самым «замудреным и навороченным» моделям, а тем, которые произведены известными фирмами.

— Ремонт в любом случае будет. Но нагреватель известной марки проще отремонтировать, детали найти проще, и они дешевле, — отмечает мастер.

Он добавляет, что выбирать устройство нужно также исходя из частоты использования и объемов нагретой воды. Если семья большая, то лучше устанавливать накопительный прибор. Если в доме живут два-три человека, то покупать стоит проточный: он экономичнее по расходу воды, хоть и потребляет больше электричества.

Срок службы водонагревателя зависит от качества воды в доме, рассказывает Новиков. Важно понимать, что даже если водонагреватель стоит без работы, то срок эксплуатации все равно идет. В среднем приборы для нагревания воды способны функционировать около трех лет без перерыва.

— Ежегодно нужно делать техническое обслуживание водонагревателя. Какие-то детали все равно приходится менять, это не просто осмотр, — отмечает Новиков.

Он добавляет, что хороший водонагреватель можно купить в пределах 15 тысяч рублей. За установку прибора, которая занимает около часа, мастеру придется заплатить от трех тысяч рублей. Стоимость услуг специалиста зависит от объема работы и типа устройства.

Газовый

Существует еще один вид водонагревателей, газовые, рассказывает мастер по газовым колонкам Николай Чужакин. В газифицированном доме можно поставить и такой прибор, и электрический. Однако установку газового оборудования сначала придется согласовать с ЖЭКом, а затем с городской газовой службой. Кроме того, нагреватель должен быть сертифицирован, а специалист, устанавливающий его, иметь лицензию на данную работу.

— Есть газовые бойлеры, с накопительной емкостью. Бочок с водой, огонь нагревает воду, термодатчики контролируют температуру воды. Когда вода достигает нужных градусов, датчики перекрывают газ. Есть и проточная газовая колонка. Она имеет теплообменник, и в ней нет накопительной емкости, — говорит Чужакин.

В проточном газовом нагревателе вода достигает нужной температуры прямо в процессе прохождения через устройство: с помощью нагретых медных трубок.

— Если на электрических бойлерах все регулируется панелями управления, то у газовых все примитивно: либо большей подачей газа, либо уменьшением количества воды, — говорит мастер.

Он отмечает, что газовые колонки безопасны. Они не накапливают газ, а значит, риск взрыва, по словам Чужакина, отсутствует.

— Главное не забывать, что техническое обслуживание газового оборудования проводится ежегодно. Если не делать техобслуживание, грязь забьется в теплообменник, а потом есть вероятность, что пламя не сможет выходить сквозь ребра нагрева. Оно будет вылезать за пределы теплообменника, что грозит черными стенками и потолками, — добавляет мастер.

Где ставить?

Для установки газового водонагревателя в каждой квартире есть определенное место: стена, на которой находится дымоход и карман прочистки. По словам Чужакина, именно в этом месте по закону нужно оборудовать водонагреватель.

— Но многие по согласованию переделывают, и это можно. Но лучше оборудовать в специальном, предназначенном для установки месте, — добавляет мастер.

По словам Кузнецова, электрический водонагреватель оборудовать нужно там, где удобнее и где позволяет место: «можно хоть в кладовке». Мастер отмечает, что нельзя забывать, что нагреватель — электрический прибор. Поэтому ему крайне нежелательно находиться в помещениях с повышенной влажностью и где есть риск попадания на него воды.

— Электроника, потому от воды подальше, не в ванной. Стиральную машину тоже лучше не ставить в ней, — отметил мастер.

Сколько без воды?

Отключение отопления и горячей воды — ежегодная процедура, которая является технической необходимостью. Она позволяет подготовить коммуникации к надежной работе в холодное время года: специалисты заменяют старые двигатели, насосы и теплообменники, проводят профилактический и капитальный ремонт.

Кстати, холодную воду не отключают, потому что система водоснабжения имеет резервные трубы. Вода проходит по ним, когда основные ремонтируют.

Отключают горячую воду, как правило, ненадолго: не более чем на 10 дней. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в столице и вовсе этот процесс займет до пяти дней. А вот в новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения, оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может составлять и вовсе несколько дней. Стоит заметить, срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах.

В домах с альтернативным трубопроводом есть возможность проверить и отремонтировать основную систему, пока горячая вода поступает по резервным трубам. Именно поэтому в таких жилищах горячую воду могут не отключать и вовсе. Конечно, даже самое современное оборудование требует профилактики. Поэтому в домах с альтернативным трубопроводом могут быть отключения горячей воды либо на короткий период времени, либо раз в несколько лет. Полностью отказаться от отключения горячей воды в мегаполисе с централизованной системой теплоснабжения невозможно.

Понятно, что кроме отключения горячей воды при профилактических работах остаться на время без воды можно и по другим причинам. Поэтому важно помнить, что горячую воду могут отключать не более чем на восемь часов (суммарно) в течение одного месяца или на четыре часа единовременно. А при аварии на тупиковой магистрали воду могут отключать не более чем на сутки.

Как узнать график?

Узнать, когда в конкретном доме отключат горячую воду, можно на портале mos.ru. Только за две последние недели более 280 тысяч жителей столицы воспользовались сервисом проверки даты отключения горячей воды.

Также уточнить даты можно с помощью голосового помощника единой справочной службы правительства Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Получить информацию возможно и через единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53, и с помощью горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды по телефону +7 (495) 539-25-25.

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