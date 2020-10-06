«Толчок к худшему исходу»: вирусологи — об ошибках заболевших коронавирусом

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В России третий день фиксируется больше 10 тысяч инфицированных COVID-19. Во вторник, 6 октября, было выявлено наибольшее число больных — 11 615, что вплотную приблизилось к показателям 11 мая, когда за день обнаружили 11 656 заболевших. Так с чем же связан рост и стоит ли нам его бояться? «Вечерняя Москва» выяснила у специалистов.

«Здравствуйте, ОРВИ»

Как рассказал вирусолог, профессор, доктор медицинских наук Виктор Зуев, излечившийся от коронавируса в 90 лет, увеличение числа зараженных вполне логично. Дело в том, что, во-первых, закончился период отпусков, и люди вернулись в свои дома. Во-вторых, дети пошли в школу.

— У нас, например, только одних первоклашек в этом году было больше миллиона. Это же не только миллион первоклашек пришли в школы. Пришли еще бабушки, дедушки, папы и мамы. То есть еще два миллиона вместе с детьми. Это приличная скученность. Нам всем сделали послабления, чтобы мы все пошли на работу, соблюдая дистанцию, масочный режим, и мы пошли. Теперь еще одно обстоятельство: закончилось лето. Мы вступаем в осенний период. Это значит «здравствуй, вирус гриппа», «здравствуйте, ОРВИ», потому что их никто не отменял, — объяснил эксперт.

Кроме того, ученый обращает внимание на несоблюдение масочного режима. Безответственное отношение, по его словам, вносит весьма солидный вклад в увеличение неприятных показателей. И для этого нужно посмотреть на Китай с населением в полтора миллиарда человек и единичными случаями заражения COVID-19 по причине высокой дисциплинированности населения.

Самолечением заниматься не надо

Иммунолог, заведующий лабораторией в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов придерживается похожего мнения. И в целом также не видит в текущей статистике ничего удивительного.

— Все расслабились, вернулись из различных мест пребывания в России, каждый таскал свои вирусы. Думали, что сами оклемаются, и поздно обратились к врачам — и уже выявляются такие случаи тяжелые. То есть это одна и та же песня, та же система, тот же вирус, — отметил специалист.

Он уверен, что не нужно к ситуации относиться легкомысленно, особенно людям с хроническими заболеваниями и представителям старшего поколения. Костинов не исключил, что текущий уровень числа выявленных инфицированных еще не пиковый, как нам всем хотелось бы думать. Однако в целом все так, как и должно быть.

— Возможно, будет еще хуже, когда начнется период респираторных инфекций. Гриппа еще нет, он скоро будет. И дело не только в гриппе. Любая респираторная инфекция дает толчок к худшему исходу коронавирусной инфекции, и любой врач-иммунолог объяснит этот механизм. Чем опасен этот вирус? Внезапностью. У вас может быть температура держаться 37 или 37,8, а через несколько часов вы окажетесь в тяжелом состоянии. А все легко относятся, врачей не вызывают, сами лечатся как могут, а когда уже вызывают, бывает поздно, — констатировал спикер.

Так что же делать?

В целом же картина заболевания что весной, что сейчас остается одна и та же. И Михаил Костинов, и Виктор Зуев настоятельно рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. Пока светит солнце, рисков заболеть, естественно, меньше, но как только начнутся дожди, придут холода, а вместе с ними и ОРЗ, станет трудно разобрать, что у вас — грипп, коронавирус или другая гадость.

— Прошел без маски — на тебя чихнули, и получил подарок. У нас пока не сформирована до конца иммунопрослойка, и это дает возможность для распространения инфекции, — объяснил Михаил Костинов.

А Виктор Зуев напомнил, что четверть положительных тестов приходится на так называемых бессимптомных больных. Конечно, это на самом деле здоровые люди, но тесты у них берут из носоглотки, а не из дамской сумочки или мужского пиджака. Они вирусовыделители, причем не только «короны». Так что и им нужно носить маски, чтобы не заражать других людей.

Надо накапливать данные

Эксперты также высказались о сроках завершения пандемии.

— Никто в мире не знает, сколько продлится пандемия. Как и не знает, сколько сохраняется иммунитет и как он формируется. Может, инфекция уйдет, а может, останется как обычное сезонное заболевание — как стандартное ОРЗ и грипп. Зиму с ней точно придется прожить, — прогнозирует Михаил Костинов.

А Виктор Зуев не берется более детально предсказывать эпидситуацию. По его словам, это совершенно новый возбудитель с новыми свойствами и качествами. И сейчас самым правильным будет продолжать накапливать данные о нем и уже потом обоснованно делать какие-то выводы.

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