Когда россияне снимут маски, рассказали вирусологи

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За полгода маска стала настолько привычным атрибутом жизни, что мы не обходимся без нее практически нигде. Однако это в любом случае не навсегда. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, когда мы сможем их больше не надевать и насколько они нас спасают.

Психологическая защита

Как рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, максимально маска защищает от выкашливания аэрозоля вируса от человека, который переносит его в легкой форме или вообще не замечая, во внешнюю среду.

— В меньшей степени маска предохраняет от попадания аэрозоля из внешней среды на здорового человека. Но некоторую защиту, особенно когда требования исполняют все, маски все же дают. То же самое касается перчаток. Схватились за поручни, а кто-то на них покашлял. Относительно недолгое время вирус там живет. Его можно цапануть, если полезть в нос, в глаза. В перчатках тоже можно, но человек, который средства индивидуальной защиты на себя надел, чисто психологически этого не сделает, потому что помнит о них, — объяснил вирусолог.

Кроме того, эксперт отмечает, что маски дают психологическую защиту тем, кто боится. Плюс напоминают нам о жизни в непростое время и о необходимости следовать таким нормам, как соблюдение социальной дистанции и прочим вещам, которые как минимум не вредны.

Носить аккуратно

Главный врач одной из частных клиник, терапевт Татьяна Романенко также объясняет, что маски обеспечивают защиту. И даже если уровень защиты составляет 50 процентов — это уже хорошо.

— Маска защищает от попадания большого количества вирусов на ваши слизистые. Любая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому от маски будет зависеть, одна вирусная частичка или миллион вирусных частичек попадет на ваши слизистые, — констатировала специалист.

Другое дело, что и при обращении с маской необходимо соблюдать меры предосторожности. Носить ее нужно правильно — не больше двух–трех часов, а также правильно утилизировать изделие.

— Если вы берете свою маску руками, а потом этими же руками беретесь за лицо, за ручки дверей, за предметы обихода, вы способствуете распространению инфекции. Потому что маска уже инфицирована как изнутри — там, где вы дышали, так и внешне, потому что на вас могли покашлять другие люди, — добавила Романенко.

Настанут холода, и после них все станет ясно

Что касается прогнозов, то оба эксперта уверены, что необходимо для начала пережить зиму. В этот период в общественных местах мы точно будем носить средства индивидуальной защиты.

— Это новое явление — коронавирус. Ведь каждая эпидемия развивается по своим законам, хотя есть и общие. Сейчас нельзя сказать, но мне кажется, по крайней мере, эту зиму мы с масками в общественных местах просуществуем, а дальше — как кривая заболеваемости пойдет. Сейчас пошла вверх, но, слава богу, паники серьезной нет, — прогнозирует Алексей Аграновский.

По словам Татьяны Романенко, действительно надо пережить зиму, а уже потом делать выводы. С ее точки зрения, все зависит от многих факторов. Во-первых, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Во-вторых, насколько быстро создадут коллективный иммунитет. В-третьих, как скоро появится и появится ли вообще эффективная вакцина. Плюс не стоит забывать и про миграционные потоки.

— От всего этого, ну еще и от дисциплинированности людей, будет зависеть эпидобстановка. И, соответственно, настолько долго исходя из этого мы будем носить маски. Поэтому маску носим, даже если она эффективна не на 100 процентов, а на 25. А также соблюдаем правила безопасности и ее пользования, — резюмировала врач-терапевт.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан не отрицать социальное дистанцирование и ношение масок. Глава ведомства уточнил, что соблюдение правил профилактики позволит избежать второй волны COVID-19.

Что же касается снятия всех ограничений, то об этом, по словам чиновника, стоит говорить не раньше февраля 2021 года.

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