Мурашко призвал носить маски и соблюдать социальную дистанцию

Фото: Пресс-служба Минздрава России

Социальное дистанцирование и ношение масок — меры, которые нельзя отрицать в профилактике коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также он уточнил, что соблюдение правил профилактики, поможет избежать второй волны коронавируса.

Помимо этого, министр выразил мнение, что о полном снятии всех ограничений, введенных из-за пандемии, можно говорить не ранее февраля 2021 года.

По состоянию на 5 октября в России выявлено 1,23 миллиона случаев коронавируса, из них 982 тысячи выздоровевших.

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