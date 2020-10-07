Помощь рядом: как столичные психологи поддерживают москвичей в трудные времена

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С 26 сентября возобновила работу горячая линия Комплекса социального развития. Наряду с другими специалистами там трудятся и психологи Московской службы психологической помощи. Круглосуточно они принимают звонки, помогают справиться со стрессом и паникой, поддерживают в тяжелых ситуациях. Во время пандемии весной психологи приняли около 29 тысяч обращений, связанных с коронавирусом. Кто помогает москвичам позаботиться о психологическом здоровье и пережить трудные времена? Читайте в нашем интервью с Екатериной Шапуровой, заместителем руководителя филиала МСППН «Телефон неотложной психологической помощи 051».

— Екатерина, расскажите о своем опыте работы на горячей линии психологической помощи.

— В Московской службе психологической помощи населению я работаю более 10 лет. Начинала рядовым специалистом на телефоне неотложной психологической помощи 051, затем стала руководить мобильным сектором экстренной психологической помощи. Этой весной, во время первой волны пандемии, меня назначили куратором по оказанию психологической поддержки людям, позвонившим на горячую линию психологической помощи Комплекса социального развития Москвы. Тогда в экстренном порядке психологи нашей службы заступили на работу.

— Как подбиралась команда для работы на горячей линии?

— На горячей линии в основном работали опытные психологи с телефона 051, которые знали специфику общения по телефону и могли оказывать квалифицированную психологическую помощь. За три месяца работы мы приняли почти 29 тысяч обращений. К сожалению, несмотря на большие усилия наших ученых, ситуация с коронавирусом пока окончательно не решена. Поэтому 26 сентября было принято решение возобновить работу психологов на горячей линии.

— Как устроена работа специалистов и сколько психологов работало в штабе тогда и сейчас?

— Весной на горячей линии работало пять смен в 12-часовом графике. В каждой смене было по десять психологов, один из которых выполнял функции старшего смены, и руководитель, работающий в дневное время. На роль старших смен были выбраны сотрудники с телефона 051. У них большой опыт работы на телефоне и возможность помочь и подсказать в сложных ситуациях коллегам.

На сегодняшний день на горячей линии работают также пять смен специалистов, по десять психологов в каждой. Уже налажено взаимодействие и оперативный обмен информацией между разными подразделениями: психологи, сотрудники ЦСО и МФЦ и телемедицина, благодаря чему значительно проще объяснять людям порядок получения услуг и варианты обращения за помощью.

— С какими проблемами обращались тогда и сейчас?

— Люди испытывали тревогу по поводу своего здоровья и близких, переживали за ухудшение материального состояния семьи и потерю работы (это 29 процентов от всех обращений). На втором месте по количеству обращений были острые стрессовые переживания, связанные с актуальными социальными явлениями, состоянием острого горя (20 процентов от всех обращений). Часто обращались люди, испытывавшие чувство одиночества и апатии, некоторые абоненты жаловались на чувство страха и фобии. Ситуации в семьях тоже были непростыми, у некоторых людей обострились конфликты, возросло недопонимание, обиды.

— Кто в основном обращается за психологической помощью?

— Нет какого-то единого образа клиента, но исходя из статистических данных по итогам работы с конца марта по июнь, чаще обращались женщины — 65 процентов, 35 процентов — мужчины. Сейчас еще рано подводить статистику по специфике звонков этой осенью, но если рассматривать обращения по степени кризисности, то весной мы наблюдали такую картину: 24 процента обращений были от людей, находящихся в крайне тяжелом психоэмоциональном состоянии, 68 процентов обращений были связаны с проблемными ситуациями, не носящими острого кризисного характера, семь процентов — это затяжная, долготекущая проблемная ситуация, в которой оказался человек.

— Насколько, по-вашему, востребована работа психологов на горячей линии и куда еще может обратиться человек, если ему необходима экстренная помощь психолога?

— На мой взгляд, та нестандартная ситуация, в которой мы все оказались, научила тому, что психологическая помощь крайне необходима людям. Многие переживают за свое будущее, за планы, которые могут претерпеть изменения, испытывают ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Но это ведь только наши ощущения, и достоверно никто не мог знать наперед о том, что будет, и до коронавируса, но порой это сложно понять и принять. Как раз в таких случаях неуверенности, страха, горя можно позвонить нам на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-09 и обсудить тревожащие вопросы с психологом, поделиться с ним своими сомнениями, да просто поговорить с человеком, который поддержит, который искренне попытается помочь. Получить такую поддержку можно также, позвонив на круглосуточный номер телефона неотложной психологической помощи 051 с мобильного +7 (495) 051 или написав психологу в чат на сайте Московской службы психологической помощи населению.

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