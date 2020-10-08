«Не надо ждать трупов»: иммунолог рассказал, как пережить пандемию без тотального локдауна

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пандемия шагает по планете. 7 октября в мире выявлено еще 352 460 заболевших COVID-19, а в России третий день подряд новых инфицированных больше 11 тысяч. Так происходит по всему земному шару. Власти многих стран усиливают противоэпидемические мероприятия.

В Италии режим ЧС продлен до февраля, а маска стала обязательной даже на открытом воздухе, за отсутствие — штраф до 1000 евро. В Израиле, ушедшем полностью на карантин, в городе Хайфа открыт самый большой коронавирусный госпиталь на Ближнем Востоке, на подземной парковке больницы. Только аппаратов ИВЛ там стоит 170. В бельгийском Брюсселе на месяц закрываются бары и кафе. А в столице Туниса введен комендантский час. Список неприятных новостей можно продолжать долго.

О том, какие меры стоит предпринять, чтобы избежать большого количества жертв, и получится ли уберечься от локдауна, подобного весеннему, «Вечерняя Москва» поговорила с иммунологом, генеральным директором контрактно-исследовательской компании, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым.

— Николай Александрович, знакомые постоянно спрашивают, ждать ли России и другим странам мира введения нового режима самоизоляции в ближайшее время? Если да, то в каком виде?

— Выборочный локдаун, безусловно, будет. Региональный, на уровне даже отдельных стран, потому что мы видим, что есть сейчас регионы и страны, где уровень заболевших очень высокий. Причем в некоторых странах, ощутивших негативное воздействие первой волны весной, показатели весеннего прироста осенью уже превышены. Но я не думаю, что это будет локдаун на весь мир. Это будет много региональных локдаунов. Они будут временно вводиться и отменяться, потому что невозможно уходить на длительный срок в полный карантин.

— А какой срок наиболее эффективен?

— Эффективный локдаун — 4–6 недель, лучше 5–6. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы решить задачу таких мер — сбить эпидемическую волну. Если темпы прироста заболевших очень высокие, другими средствами это сделать просто невозможно. Такие меры очень резко снизят темпы прироста, которые станут менее одного процента от общего числа заболевших, и уже дальше можно работать более устойчивыми мероприятиями с возможностью их длительного соблюдения. Они не должны вызывать большой дискомфорт. Потому как при дискомфорте их массовое соблюдение ставится под вопрос. Думаю, за текущий эпидсезон, до конца весны 2021 года, мы увидим в среднем по 2–3 локдауна на страну.

Фото: Из личного архива Николая Крючкова

— Как это пережить?

— Корень проблем далеко не в коронавирусе. В целом экономическая международная модель достигла своего предела. Фактически мы столкнулись с большим кризисом, причем структурным. А коронавирусная история ярко подсветила эту проблему. В любом случае будет происходить глобальная перестройка экономических отношений. И, безусловно, этот кризис сопряжен с массой проблем для людей в разных регионах мира. Государства в любом случае должны своих граждан поддержать, что относится и к России. Я не исключаю, что о какой-то помощи мы узнаем к концу года. Без нее значительная часть людей не пройдет этот кризис безболезненно или с минимальными потерями. Период с конца сентября по май охарактеризуется самой большой эпидволной и станет самым тяжелым временем. Осенью 2021 года этой проблемы уже не будет за счет вакцины, за счет того, что часть людей переболеет, и главное — эти ближайшие полгода пройти.

— Можно ли России не возвращаться к строгим мерам?

— Объективно — нет. Вопрос, какие меры будут. Скорее всего, они будут вводиться поэтапно, широкие ограничения максимально отодвинут. Проблема в том, что никто не знает, по каким критериям нужно их вводить. По моему мнению, если не брать экономическую ситуацию, то давно пора уже. У нас летом темпы прироста были на уровне 0,5 процента в день. Сейчас мы подбираемся к одному проценту, имея в виду всех, кто переболел раньше. Это скорость чуть повыше. Темпы прироста увеличиваются и продолжают расти, не встречая сопротивления и барьеров. Мы далеки от выработки популяционного иммунитета, вакцины как таковой еще нет, массовая иммунизация не началась и в ближайшие месяцы не начнется, потому что исследований недостаточно и необходимого количества доз вакцины нет. Все это будет, конечно, но нужно время.

— Какими должны быть меры?

— Большую часть мы их видели весной. Вопрос в том, как они соблюдаются. В той же Германии, Австрии, Италии и Испании после первой вспышки это очень жестко соблюдалось, поэтому там и потребовался относительно короткий период карантинного режима. Смысл в следующем — разъединить людей на какое-то время, чтобы инфекция не прыгала с одного человека на другого, исключить это. Как это достигается? Уменьшением числа людей в общественных местах, дистанционной работой большей части сотрудников. Правда, второе достигается очень сложно, и предприниматели это знают. Есть целые сектора экономики, где удаленка невозможна. Но нужно изучить, как помочь бизнесу решить этот вопрос. Плюс стоит реже пользоваться общественным транспортом, практически не перемещаться между городами. Запрет полностью вводить не надо, но перемещения ограничить. А там, где вспышка большая, — ввести ограничение на выезд. Также надо закрыть курорты — это рассадники коронавируса. Да, в их случае речь идет о спасении бизнеса, но бизнес надо спасать другими способами, а не загоном туда людей. Разумеется, все эти ограничения должны быть временными.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кроме того, важно тестирование, хотя наша страна по этому показателю одна из лидирующих. На бытовом уровне необходимо мытье рук регулярное, обработка их санитайзерами и носить маски во всех закрытых общественных местах. На открытом воздухе можно снимать.

— Что нужно для правильной организации такой работы?

— Проблема в том, что инфекционная база все ширится и ширится, — число людей, которые заражены и могут распространить инфекцию. Соответственно, чем раньше ввести ограничения, тем лучше — можно резко повлиять на базу. Здесь будем балансировать, власть пытается балансировать. Впереди зима и весна, много периодов. Научные доводы уже не играют роли. У нас вообще произошло разочарование в науке, хотя оно необоснованное. От науки ждут «серебряных пуль» за несколько месяцев, а так не бывает.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Для эффективного принятия решений нужно смотреть на все — и на количество выявляемых, и на госпитализации, и на смертность. Первый индикатор — самый ранний, и он позволяет оценить обстановку. Он важен, потому что позволяет действовать без опозданий. Должен быть коечный фонд, реанимационный в первую очередь, с запасом в крупных городах. Мы очень хорошо продвинулись при лечении данного заболевания. Реальная летальность заболевания может быть снижена, потому что раньше начинаем лечить — коагуляционная терапия, противовоспалительная терапия. Лечение тяжелых случаев может проходить более эффективно. Это уже плюс. Но это не значит, что нам не нужны специализированные койки и врачи. Все равно лечение проходит в лечебно-профилактических учреждениях, отделениях реанимации. В Москве и Петербурге все это сделано, тогда как в регионах ситуация похуже. Только на пожар надо реагировать не когда он уже в доме, а заранее. Его надо сначала потушить, иначе все другие проблемы отойдут на второй план. Не надо ждать трупов.

— А как можно к этому подготовиться людям?

— Со стороны властей необходимо проработать сценарии введения противоэпидемических мер с четкими критериями, когда, что и как вводится и когда отменяется, а также какая поддержка населению будет оказана. Это должно быть для каждого региона, для каждого города. Я уверен, что все эти планы есть. Их нужно не бояться открыто публиковать. Потому что, когда вы говорите, что мер никаких не будет, а потом их вводите, то они сваливаются как снег на голову. А ведь это не комета, никакого удивления здесь нет, эпидемический процесс идет. Нужно говорить, что какие-то ограничения возможны и что людям окажут социальную помощь. В этом случае меры экономического плана должны сочетаться с противоэпидемическими. С людьми надо разговаривать по-взрослому. В этом случае каждый человек подумает, прежде чем, например, потратить деньги на ту же крупную покупку. Здесь важна совместная работа общества и власти. Думаю, в этом случае мы вместе спокойно пройдем непростой период. То, что пройдем, — 100 процентов, главное, чтобы жертв было меньше.

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